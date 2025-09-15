احمد ترکمن در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هر سال همزمان با سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر مقدس قم، کاروان نمادین ورود ایشان توسط زائران و مجاوران در مسیر تاریخی حرکت آن حضرت به قم برگزار می‌شود و شهرداری منطقه شش به‌عنوان یکی از مناطق میزبان، مسئولیت ویژه‌ای در آماده‌سازی و فضاسازی این مسیر بر عهده دارد.

مدیر منطقه ۶ شهرداری قم با بیان اقدامات صورت‌گرفته در آستانه برگزاری این آئین افزود: عملیات شست‌وشوی انهار و جداول، رنگ‌آمیزی جداول خیابان امامزاده ابراهیم (ع)، نصب پرچم‌ها، ریسه‌های الوان و بنرهای مناسبتی روز قم در طول مسیر انجام شده است تا فضای شهری متناسب با این رویداد بزرگ فرهنگی و مذهبی آماده شود.

ترکمن با تأکید بر اهمیت پاکیزگی و زیباسازی مسیر ادامه داد: به همین منظور کارتن پلاست و مخازن زباله در نقاط مختلف مسیر استقرار یافته و یک خودروی پرس زباله نیز برای پشتیبانی خدماتی مستقر خواهد بود. همچنین ۱۲ نفر از نیروهای پاکبان به‌صورت ویژه وظیفه نظارت و کنترل نظافت و آراستگی مسیر عبور کاروان را بر عهده گرفته‌اند.

مدیر منطقه ۶ شهرداری قم از پیش‌بینی ایستگاه‌های صلواتی در طول مسیر خبر داد و تصریح کرد: برای حدود ۱۰ ایستگاه صلواتی مجوز صادر شده و علاوه بر آن، یک ایستگاه پذیرایی ویژه توسط کارکنان شهرداری منطقه شش در خیابان امامزاده ابراهیم (ع) نبش خیابان ۲۲ بهمن برپا می‌شود تا از شهروندان و شرکت‌کنندگان در این مراسم پذیرایی شود.

وی بر نقش فرهنگی و اجتماعی این آئین تأکید کرد و گفت: برگزاری کاروان نمادین ورود حضرت معصومه (س) جلوه‌ای از ارادت دیرینه مردم قم به کریمه اهل‌بیت (س) است و علاوه بر جنبه‌های مذهبی، فرصتی برای نمایش همبستگی و همدلی شهروندان در بزرگداشت مقام این بانوی بزرگوار به شمار می‌رود.

همزمان با بیست و سومین روز از ماه ربیع الاول سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها به شهر مقدس قم، آئین استقبال از کاروان نمادین این واقعه تاریخی و معنوی روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ساعت ۸ صبح با حضور گسترده مردم و زائران برگزار خواهد شد.

حرکت کاروان از چهارراه معصومیه آغاز شده و در ادامه مسیر، میدان شهید سعیدی، سه‌راه خورشید، میدان شهید مطهری، چهارراه بازار و میدان آستانه را طی کرده و نهایتاً در صحن امام رضا علیه‌السلام حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به پایان می‌رسد.

این آئین همه‌ساله با هدف بازآفرینی فضای تاریخی و فرهنگی ورود حضرت معصومه (س) به قم و پاسداشت جایگاه ایشان در هویت مذهبی و اجتماعی این شهر برگزار می‌شود.

حضور اهالی قم در این مراسم یادآور استقبال تاریخی خاندان اشعری و مردم قم از آن بانوی بزرگوار در سال ۲۰۱ هجری قمری است؛ رخدادی که زمینه‌ساز شکل‌گیری جایگاه قم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های علمی و مذهبی جهان اسلام شد.