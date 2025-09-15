بارگاه حضرت فاطمه معصومه(س) خاستگاه انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سعیدی پیش از ظهر دوشنبه در آئین خطبهخوانی خادمان و مدیران شهر مقدس قم که در آستانه سالروز ورود بانوی کرامت به قم در شبستان امام خمینی (ره) برگزار شد، با قرائت آیاتی از سوره مبارکه انسان اظهار دکرد: اهلبیت (ع) به بندگان خدا، به ویژه مسکین، یتیم و اسیر، اطعام میکردند و میفرمودند خدمت آنان تنها برای رضای خدا بوده و هیچ انتظار جزا و شکر نداشتند.
وی افزود: خادمان حرمهای مطهر نیز باید در هر جایگاه و مسئولیتی که هستند، کار خود را برای خدا انجام دهند و بیمنت خدمت کنند و شکرگزاری وظیفه ایمانی و انسانی مردم است، اما نیت خادم باید بیانتظار از تشکر باشد.
امام جمعه قم تصریح کرد: خوف از روز قیامت و حسابرسی الهی موجب میشود که خدمتگزاران آستانهای مقدس و مسئولان نظام اسلامی وظایف خود را با اخلاص و برای رضای خدا انجام دهند و حرمهای اهلبیت (ع) در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منبع فیضاند و خدمت در این مکانها باید با توسل به آنان و برای خدا انجام شود.
آیتالله سعیدی با اشاره به سیره حضرت معصومه (س) گفت: این بانوی بزرگوار در مدینه معلم و آموزگار بودند و پس از هجرت به قم، با قول و عمل خود پیمان الهی بستند و بارگاه ایشان امروز محل تعلیم، تربیت و خاستگاه انقلاب اسلامی است.
تولیت حرم مطهر بانوی کرامت ادامه داد: عزت ما به برکت وجود مقدس ولیعصر (عج) است و خدمتگزاران باید کار خود را به یاد ایشان انجام دهند و برای رهبر معظم انقلاب، شهدا و همه خادمان این نظام دعا کنند تا به مقام عبد صالح نائل آیند.
وی با اشاره به کرامات حضرت معصومه (س) خاطرنشان کرد: در طول تاریخ، کرامات بیشماری از این بانو نقل شده و حتی دو جلد کتاب درباره کرامات ایشان به روایت مراجع معظم تقلید تدوین شده است و خادمان قدیمی نیز بارها شاهد عنایات ویژه حضرت به زائران و خادمان بودهاند.
آیتالله سعیدی همچنین با یادآوری آئینهای دیرین حرم مطهر اظهار کرد: هر روز خادمان در مسجد بالاسر آئین خطبهخوانی را برگزار میکنند و اذن خدمت روزانه خود را از حضرت طلب میکنند.
وی از مدیران دستگاههای اجرایی، مسئولان شهری و خادمان در لباسهای مختلف که در این آئین حضور یافته بودند قدردانی کرد و گفت: باید این فرصتها را مغتنم بشماریم و کولهبارمان را از عشق و ارادت به اهلبیت (ع) به ویژه حضرت فاطمه معصومه (س) سرشار کنیم.
