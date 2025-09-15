به گزارش خبرنگار مهر، هفتادمین محفل طنز «قمپز» همزمان با گرامیداشت روز قم و روز شعر و ادب فارسی، روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه در سالن همایش‌های بین‌المللی شهرداری قم برگزار می‌شود.

این ویژه‌برنامه با حضور حجت الاسلام سیدرضا موسوی واعظ، جواد نوری، عباس احمدی و جمعی از طنزپردازان استان قم برپا خواهد شد.

در حاشیه این آئین نیز از کتاب «گزینه‌های زیرمیز» اثر محمدحسین مهدویان رونمایی می‌شود.

محفل «قمپز» که به‌عنوان یکی از جریان‌های فعال در حوزه طنز کشور شناخته می‌شود، تاکنون هفتاد نشست را با محوریت ترویج طنز فاخر و اجتماعی برگزار کرده و در برنامه این هفته نیز به مناسبت‌های ملی و فرهنگی روز قم و روز شعر و ادب فارسی توجه ویژه‌ای خواهد داشت.

این مراسم روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه از ساعت ۱۶ در سالن همایش‌های بین‌المللی شهرداری قم واقع در بلوار امام موسی صدر (خاکفرج) میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.