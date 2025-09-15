  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

تصادف جاده‌ای در شمال افغانستان ۶ کشته و ۴ زخمی برجای گذاشت

در اثر برخورد یک خودروی سواری و یک کامیون در استان فاریاب در شمال افغانستان، حداقل شش مسافر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این تصادف در حومه ولایت خواجه سبزپوش رخ داد، جایی که خودروها به شدت به یکدیگر برخورد کردند و شش سرنشین خودرو درجا کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

در میان قربانیان زنان و کودکان نیز بودند و همه مجروحان برای درمان به بیمارستانی در نزدیکی منتقل شدند.

هزاران نفر هر ساله به دلیل رانندگی با بی‌احتیاطی در جاده‌های شلوغ، شرایط نامناسب جاده‌ها، نبود علائم راهنمایی و رانندگی در بزرگراه‌های فرسوده، اضافه بار و سرعت غیرمجاز، جان خود را در تصادفات جاده‌ای در افغانستان از دست می‌دهند.

