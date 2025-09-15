به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این تصادف در حومه ولایت خواجه سبزپوش رخ داد، جایی که خودروها به شدت به یکدیگر برخورد کردند و شش سرنشین خودرو درجا کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
در میان قربانیان زنان و کودکان نیز بودند و همه مجروحان برای درمان به بیمارستانی در نزدیکی منتقل شدند.
هزاران نفر هر ساله به دلیل رانندگی با بیاحتیاطی در جادههای شلوغ، شرایط نامناسب جادهها، نبود علائم راهنمایی و رانندگی در بزرگراههای فرسوده، اضافه بار و سرعت غیرمجاز، جان خود را در تصادفات جادهای در افغانستان از دست میدهند.
