به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار کرد: صدا و سیما در چند سال اخیر متعالی شده است و پیشرفتهایی در عرصههای مختلف داشته است که جای تقدیر دارد.
وی با اشاره به اینکه صدا و سیمای مرکز کردستان دارای مجریان کاربلد، هنرمندان توانمند و کارگردان و نویسندگان اثرگذار است، افزود: باید توانایی این افراد در استان مورد توجه باشد.
صدا و سیما در جنگ ۱۲ روزه مرجعیت بالایی داشت
وی خاطر نشان کرد: صدا و سیما مرجعیت بخشی بیشتری باید داشته باشد چرا که در جنگ ۱۲ روزه مرجعیت بالایی داشت.
نماینده ولی فقیه در کردستان خواستار تغییر رویکردهای در این سازمان شد و گفت: بومیسازی برنامهها و مناسبتها ضروری است و پیشگیری از اشتباهات و بهانه دادن دست دیگران نیز اولویتهای صدا و سیما باید باشد.
لزوم برگزاری میزگردهای علمی و پژوهشی اثرگذار در صدا و سیمای مرکز کردستان
حجتالاسلام پورذهبی خاطر نشان کرد: توجه به برگزاری میزگردهای علمی و پژوهشی و مناظرههای اثرگذار در صدا و سیما نیازمند سازوکارهای جدی است.
وی اضافه کرد: تولید برنامههای وزین ادبی و تبلیغ برنامههای شبانه روز باید از دیگر اولویتهای کاری صدا و سیمای استان قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان خواستار تنوع بخشی به برنامههای صدا و سیما شد و توجه به خواست و ذائقه مخاطب را مهم خواند.
