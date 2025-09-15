به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار کرد: صدا و سیما در چند سال اخیر متعالی شده است و پیشرفت‌هایی در عرصه‌های مختلف داشته است که جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به اینکه صدا و سیمای مرکز کردستان دارای مجریان کاربلد، هنرمندان توانمند و کارگردان و نویسندگان اثرگذار است، افزود: باید توانایی این افراد در استان مورد توجه باشد.

صدا و سیما در جنگ ۱۲ روزه مرجعیت بالایی داشت

وی خاطر نشان کرد: صدا و سیما مرجعیت بخشی بیشتری باید داشته باشد چرا که در جنگ ۱۲ روزه مرجعیت بالایی داشت.

نماینده ولی فقیه در کردستان خواستار تغییر رویکردهای در این سازمان شد و گفت: بومی‌سازی برنامه‌ها و مناسبت‌ها ضروری است و پیشگیری از اشتباهات و بهانه دادن دست دیگران نیز اولویت‌های صدا و سیما باید باشد.

لزوم برگزاری میزگردهای علمی و پژوهشی اثرگذار در صدا و سیمای مرکز کردستان

حجت‌الاسلام پورذهبی خاطر نشان کرد: توجه به برگزاری میزگردهای علمی و پژوهشی و مناظره‌های اثرگذار در صدا و سیما نیازمند سازوکارهای جدی است.

وی اضافه کرد: تولید برنامه‌های وزین ادبی و تبلیغ برنامه‌های شبانه روز باید از دیگر اولویت‌های کاری صدا و سیمای استان قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان خواستار تنوع بخشی به برنامه‌های صدا و سیما شد و توجه به خواست و ذائقه مخاطب را مهم خواند.