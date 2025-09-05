سیره نبوی، راهنمای امت احمد(ص) در دنیای امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا محمودی در خطبههای نماز جمعه شیراز با اشاره به آغاز هفته وحدت به پیروی از سیره و زندگی پیامبر (ص) اشاره کرد و گفت: پیامبر باید در تمامی ابعاد زندگی الگو قرار گیرد. این الگو بودن، مخصوص کسانی است که سه ویژگی دارند: امید به خداوند، ایمان به روز قیامت، و ذکر کثیر خداوند. این ویژگیها، راه را برای پیروی صحیح از پیامبر هموار میسازد و سبک زندگی بر اساس سیره نبوی را به عنوان راهی برای سعادت دنیا و آخرت معرفی میکند.
وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام (ص) در زمان مبعوث شدن، در شرایط سخت و تاریک جزیره حجاز قرار داشت، اما خداوند او را نجات داد و پایههای تمدن اسلامی را در مدت ده سال در مدینه بنا نهاد. این تمدن، در علم، معنویت و پیشرفتهای مادی، در طول قرنها قله بشریت بوده است.
امام جمعه موقت شیراز، اهمیت علمآموزی و وحدت در جامعه اسلامی مورد تأکید قرار داد و افزود: پیامبر طلب علم را بر همه مسلمین واجب دانسته و مردم را به اتحاد و انسجام دعوت میکند. اعتصام به حبلالله، یعنی تمسک به قرآن و معارف اهل بیت (علیهمالسلام)، راه حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه است. برگزاری نماز جمعه و حج، به عنوان مظاهر اتحاد و انسجام جامعه اسلامی، نمونههایی از این راهبردها است.
انقلاب اسلامی توانسته تفرقهها را کنار بگذارد
حجت الاسلام محمودی گفت: انقلاب اسلامی توانسته تفرقهها را کنار بگذارد، اما هنوز نیاز است که جامعه اسلامی در حفظ اتحاد کوشا باشد. در روایات، تفرقه و اختلاف به شدت مذمت شده و تأکید بر اتحاد و برادری در اسلام شده است، زیرا تفرقه باعث ضعف و انحطاط امت است.
وی در با اشاره به به اهمیت صداقت و راستگویی در روز قیامت ادامه داد: پیامبر (ص) در روایتی میفرماید، کسی که راستگوتر است، نزدیکترین فرد به من در روز قیامت است. این نکته، اهمیت صداقت و درستی در گفتار و رفتار را در عصر حاضر، به ویژه در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، برجسته میسازد و هشدار میدهد که باید از دروغ و شایعهپراکنی پرهیز کرد و به علم و حقیقت پایبند بود.
مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه فارس افزود: مسئولیتهای اجتماعی و امانتداری مدیران و مسئولین در حفظ امنیت، سلامت، دین و نوامیس مردم رکن اساسی است و مسئولین باید در قبال این امانتها وفادار و امین باشند، زیرا این مسئولیتها نوعی پیمان و عهد است که باید به آن پایبند بود. در روایات، پیمان و عهد با خدا و مردم به عنوان مهمترین مصادیق امانت معرفی شده است، و نقض آنها موجب پناه بردن پیامبر (ص) در روز قیامت است.
حجت الاسلام محمودی در پایان خطبههای اول نماز تصریح کرد: اخلاق حسنه و خوشاخلاقی در محیطهای خانوادگی و کاری به عنوان یکی دیگر از شاخصهای پناهگاه بودن در روز قیامت است و فردی که در محیطهای مختلف خوشاخلاق باشد، در نزد پیامبر (ص) و در قیامت جایگاه ویژهای دارد.
دفاع مقدس ۱۲ روزه باعث انسجام و همبستگی بیشتر مردم شد
امام جمعه موقت شیراز در خطبههای دوم نمازجمعه به اهمیت و نقش اتحاد، همبستگی و مقاومت ملت ایران در مقابل توطئههای دشمنان اشاره کرد و گفت: نمونهای از این مقاومت، جنگ ۱۲ روزهای است که نخستوزیر جنایتکار اسرائیل اعلام کرد قصد داشت با جنگ نظامی، نظام را شکست دهد، اما برعکس، این دفاع مقدس ۱۲ روزه باعث انسجام و همبستگی بیشتر مردم شد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب میفرمایند دشمن تنها راه باقیمانده برای تفرقهافکنی در داخل کشور، ایجاد نفاق و چندصدایی است که باید هوشیارانه با آن مقابله کرد و امام خامنه ای (مدظله العالی) بر اهمیت حمایت مسئولین و مردم از یکدیگر تأکید میکنند و میگویند نباید اجازه داد صدای تفرقهافکنان و کسانی که قصد ایجاد شکاف دارند، در جامعه بلند شود.
اهمیت حمایت از رئیسجمهور در مقابل تهاجم رسانهای
حجت الاسلام محمودی به حمایت از رئیسجمهور در مقابل تهاجم رسانهای را ضروری دانست و افزود: در این برهه حساس، باید با همدلی و اتحاد، از کشور و نظام دفاع کنیم و نباید اجازه داد اختلافات و تفرقهها خدشهدار شوند.
مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه فارس با بیان اینکه یکی از مبانی مردمسالاری دینی است، گفت: خداوند در قرآن، وظیفه و حقوقی را بر عهده انسانها و مسئولین گذاشته است، از جمله احترام و اکرام مردم، عدم تبعیض، رساندن امانت، و رعایت قانون و عدالت. مسئولین باید در انجام وظایف خود، امانتدار باشند و حقوق مردم را رعایت کنند، و مردم نیز باید احترام مسئولین را نگه دارند و قوانین را رعایت کنند.
حجت الاسلام محمودی در پایان با اشاره به اهمیت نمازجمعه تصریح کرد: نماز جمعه نه تنها عبادتی است، بلکه فرصتی است برای جمع شدن، رفع مشکلات، کمک به نیازمندان و خیرات، و تقویت روحیه همبستگی و اتحاد ملی. در این مراسم، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی حل میشود و فرصتهایی برای خیرخواهی و کمک به نیازمندان فراهم میگردد.
نظر شما