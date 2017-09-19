۱۰۰ تیم گشت پیاده و موتوری پلیس راهور در طرح مهر همکاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی محمدی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل پلیس راهور برنامه های ویژه این ایام و اجرای طرح پلیس را تشریح کرد.

وی بیان کرد: در مهرماه و بازگشایی مدارس با افزایش ترافیک در معابر اصلی شهر مواجه هستیم که با اجرای طرح ویژه ترافیکی تلاش می کنیم ضمن روان سازی تردد شهری نسبت به ایمن سازی مسیرها هم اقدام شود.

رئیس پلیس راهور استان قزوین تصریح کرد: در اجرای این طرح پلیس در مهرماه با هرگونه تخلف اعم از توقف دوبله که سد معبر ایجاد می کند و نیز تجاوز در گذرگاه عابر پیاده و استفاده از تلفن همراه برخورد قانونی می شود.

سرهنگ محمدی یادآورشد: در این طرح با خودروهایی که سرویس مدارس هستند اما معاینه فنی ندارند نیز برخورد شده و از جابجایی دانش آموزان در سرویس ها که بیش از حد مجاز سوار شوند جلوگیری می شود.

وی گفت: در روزهای گذشته جلسات متعددی با آموزش و پرورش، شهرداری، اتوبوسرانی برگزار شده تا بتوانیم نسبت به کنترل ترافیک در معابر اصلی شهر اقدام کنیم.

رئیس پلیس راهور استان قزوین تصریح کرد: ۵۰ تیم خودرویی و موتوری پلیس و ۵۰ تیم پیاده در اجرای طرح ویژه بازگشایی مدارس مشارکت دارند تا ضمن ایمن سازی ترددها به تسهیل در جابجایی دانش آموزان هم کمک کنند.

۱۴ هزار فرهنگ یار پلیس در طرح مهر شرکت می کنند

سرهنگ محمدی در ادامه به مشارکت مردم در اجرای طرح پلیس اشاره کرد و اظهارداشت: با هماهنگی آموزش و پرورش تعداد ۱۴ هزار فرهنگ یار پلیس، ۱۷۰ هزار همیار پلیس و ۱۶۰ پلیس مدرسه در اجرای این طرح مشارکت دارند.

وی اضافه کرد: برای ارتقاء فرهنگ ترافیک در سطح شهر قزوین نسبت به رفع نواقص تابلوهای راهنمایی و رانندگی اقدام شده و با نصب علائم جدید و خط کشی گذرگاهها و معابر پیاده، نصب سرعت گیر استاندارد در حد فاصل مدارس و روشنایی معابر اقدام شده است.

فعالیتهای عمرانی در شهر متوقف می شود

رئیس پلیس راهور استان قزوین بیان کرد: در اولین روز بازگشایی مدارس از ۱۶۰ پلیس مدرسه برای هماهنگی و ساماندهی امور استفاده خواهد شد تا کارها روان شود.

سرهنگ محمدی در ادامه گفت: برای جلوگیری از هرگونه مشکلات ناشی از گره ترافیکی در مهرماه انجام هرگونه عملیات عمرانی و کنده کاری در سطح شهر ممنوع است.

ساماندهی ۱۴۰۰ دستگاه تاکسی برای سرویس مدارس

رئیس پلیس راهور استان قزوین اضافه کرد: ۱۴۰۰ دستگاه تاکسی برای سرویس مدارس قزوین پیش بینی شده و پس از بررسی صلاحیت کارت ویژه تردد و سرویس برای آنها صادر شده است.

وی گفت: از والدین و مسئولان مدارس انتظار داریم از سرویس هایی که ساماندهی و صلاحیت آنها بررسی شده استفاده کنند و از رانندگان نیز درخواست می شود از سوار کردن بیش از ظرفیت تعیین شده در سرویس ها خودداری کنند.

سرهنگ محمدی از دانش آموزان نیز خواست در هنگام تردد در خیابانها و عبور از عرض خیابانها از مسیر خط کشی عابران پیاده و پل های عابر استفاده کنند تا حادثه ای برای آنها رخ ندهد.

وی گفت: از دانش آموزان، والدین و مدیران مدارس هم درخواست می شود در صورت بروز هرگونه مشکلی در فصل بازگشایی مدارس مراتب را با پلیس ۱۱۰ درمیان بگذارند.