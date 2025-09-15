  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

آخرین فرصت اجرای معافیت سه فرزندی اعلام شد

اصفهان- معاون وظیفه عمومی استان اصفهان گفت: مشمولان واجد شرایط معافیت سه فرزندی و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴ مهلت دارند برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

سرهنگ اکبر معادلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معافیت سه فرزندی و بیشتر فقط تاپایان سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود و مشمولان واجد شرایط می‌بایست در فرصت در نظرگرفته شده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

وی گفت: همه مشمولان غایب و غیرغایب و کارکنان وظیفه حین خدمت که دارای چهار فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیرغایب و سربازان وظیفه دارای سه فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام سن معاف می‌شوند.

معاون وظیفه عمومی استان اصفهان خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.irو یا کانال سازمان در پیام رسان های(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

