به گزارش خبرگزاری مهر، عادل رضایی اظهار کرد: سیزدهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ همزمان با سراسر کشور در استان کردستان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تعداد شرکت‌کنندگان در این آزمون افزود: در مجموع ۵ هزار و ۵ داوطلب در استان کردستان برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۲۲۲۷ نفر زن و ۲۷۷۸ نفر مرد هستند.

رضایی با بیان اینکه فرآیند آزمون از ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز خواهد شد، تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این آزمون در استان اندیشیده شده است.