به گزارش خبرنگار مهر ، محبوب حسینی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان بیله سوار برگزار شد، با اشاره به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید، ضرورت هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های عضو شورا را یادآور شد و اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد والدین و دانش‌آموزان در ایام بازگشایی مدارس، لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، شرایط لازم برای تردد آسان، ایمن و روان شهروندان به‌ویژه دانش‌آموزان فراهم شود.

وی همچنین بر ایمنی عبور و مرور مقابل مدارس، ساماندهی نقاط حادثه‌خیز و تقویت فرهنگ ترافیک در سطح جامعه تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای طرح‌های مصوب شورا شد.