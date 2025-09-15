به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حسینی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان بیله سوار برگزار شد، با اشاره به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید، ضرورت هماهنگی و همکاری همه دستگاههای عضو شورا را یادآور شد و اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد والدین و دانشآموزان در ایام بازگشایی مدارس، لازم است با برنامهریزی دقیق، شرایط لازم برای تردد آسان، ایمن و روان شهروندان بهویژه دانشآموزان فراهم شود.
وی همچنین بر ایمنی عبور و مرور مقابل مدارس، ساماندهی نقاط حادثهخیز و تقویت فرهنگ ترافیک در سطح جامعه تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای طرحهای مصوب شورا شد.
فرماندار شهرستان بیله سوار با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی مصوبات شورای ترافیک را سریعاً اجرایی کنند، بیان کرد: برگزاری جلسات شورای ترافیک باید با تعامل اعضا، تخصصی و با خروجی مؤثر و مفید باشد.
