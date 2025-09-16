به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاکری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع بیش از ۴۹۰ فقره تصادف از ابتدای سال در محورهای مواصلاتی اظهار کرد: حدود ۲۰ درصد از کل حوادث رانندگی استان قم در محور قم – تهران رخ داده است که این موضوع لزوم توجه ویژه رانندگان به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در این مسیر را دوچندان می‌کند.

وی افزود: پس از اتوبان قم – تهران، محور قم – سلفچگان با سهم ۱۲ درصدی و کمربندی اراک با ۱۰ درصد از تصادفات، در رتبه‌های بعدی پرخطرترین جاده‌های استان قرار دارند.

وی ابراز کرد: این آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سوانح رانندگی در محورهای شریانی و پررفت‌وآمد استان به وقوع می‌پیوندد.

رئیس پلیس راه استان قم در ادامه با هشدار نسبت به افزایش حجم سفرها در روزهای پایانی تابستان تصریح کرد: رانندگان باید از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی و همچنین عجله و شتاب بی‌مورد پرهیز کنند، چرا که عمده حوادث ناگوار ناشی از همین بی‌احتیاطی‌ها است.

سرهنگ شاکری تأکید کرد: توجه به توصیه‌های ایمنی، استراحت کافی پیش از سفر، رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش تلفات جاده‌ای ایفا کند.

بر اساس آمار پلیس راه استان، قم به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و قرار گرفتن در کانون تردد محورهای مواصلاتی کشور، یکی از پرترافیک‌ترین استان‌ها در ایام اوج سفر محسوب می‌شود.