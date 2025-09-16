  1. استانها
  2. قم
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

اتوبان قم - تهران پرحادثه‌ترین محور مواصلاتی استان قم است

اتوبان قم - تهران پرحادثه‌ترین محور مواصلاتی استان قم است

قم- رئیس پلیس راه استان قم با اعلام آمار تصادفات جاده‌ای در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴، اتوبان قم – تهران را پرحادثه‌ترین محور استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاکری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع بیش از ۴۹۰ فقره تصادف از ابتدای سال در محورهای مواصلاتی اظهار کرد: حدود ۲۰ درصد از کل حوادث رانندگی استان قم در محور قم – تهران رخ داده است که این موضوع لزوم توجه ویژه رانندگان به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در این مسیر را دوچندان می‌کند.

وی افزود: پس از اتوبان قم – تهران، محور قم – سلفچگان با سهم ۱۲ درصدی و کمربندی اراک با ۱۰ درصد از تصادفات، در رتبه‌های بعدی پرخطرترین جاده‌های استان قرار دارند.

وی ابراز کرد: این آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سوانح رانندگی در محورهای شریانی و پررفت‌وآمد استان به وقوع می‌پیوندد.

رئیس پلیس راه استان قم در ادامه با هشدار نسبت به افزایش حجم سفرها در روزهای پایانی تابستان تصریح کرد: رانندگان باید از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی و همچنین عجله و شتاب بی‌مورد پرهیز کنند، چرا که عمده حوادث ناگوار ناشی از همین بی‌احتیاطی‌ها است.

سرهنگ شاکری تأکید کرد: توجه به توصیه‌های ایمنی، استراحت کافی پیش از سفر، رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش تلفات جاده‌ای ایفا کند.

بر اساس آمار پلیس راه استان، قم به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و قرار گرفتن در کانون تردد محورهای مواصلاتی کشور، یکی از پرترافیک‌ترین استان‌ها در ایام اوج سفر محسوب می‌شود.

کد خبر 6591249
مهدی بخشی سورکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها