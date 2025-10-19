معاون استاندار لرستان: مشارکت حداکثری و امنیت محور اصلی انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی روز یکشنبه در نشست با معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداریهای لرستان اظهار داشت: نرخ مشارکت و امنیت انتخابات از موضوعات بسیار حساس و مهم است و ایجاد هماهنگی و همافزایی بین مجریان انتخابات، یکی از محورهای اساسی این جلسه بود.
وی افزود که در آستانه ورود به انتخابات، لازم است هماهنگی میان مجریان به شکل ویژهای تقویت شود.
بررسی گزارشهای امنیتی و سیاستهای اجرایی
در این نشست، آخرین گزارشهای امنیتی و اجتماعی شهرستانها بررسی شد و مدیران کل ستادی شامل مدیرکل سیاسی، مدیرکل امنیتی-اجتماعی و پدافند غیرعامل و مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مهمترین سیاستهایی را که معاونان فرمانداریها باید دنبال کنند مرور کردند.
پورعلی همچنین انتخابات پیش رو، برنامه اقدام مشترک برای محله محوری و عملکرد مجمع مشورتی فرمانداران را از دیگر محورهای مورد تأکید این جلسه عنوان کرد.
برگزاری جلسات هماهنگی ماهانه در شهرستانها
معاون استاندار لرستان اعلام کرد: قرار شد هر ماه یک جلسه هماهنگی با میزبانی یکی از شهرستانها برگزار شود و مجموعه معاونان حضور یافته و علاوه بر شنیدن گزارشهای ویژه آن شهرستان، انتقال دیدگاه و تجربه نیز دنبال شود.
مأموریت وزارت کشور و ارتقای رضایت مردم
پورعلی با اشاره به مأموریتهای وزارت کشور در حوزه سیاست داخلی، تصریح کرد: مهمترین رکن این مأموریت، توانایی هماهنگسازی دستگاههای اجرایی است تا خدمات رضایتمندانه و مؤثر به مردم ارائه شود.
وی همچنین تأمین رضایت مردم و اجرای سیاستهای عمومی دولت در سطوح استانی، شهرستانی و بخشی را از محورهای مهم فعالیت وزارت کشور دانست و بر ضرورت ارتقای هماهنگی در مجموعه فرمانداریها تأکید کرد.
