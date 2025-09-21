سرمربی استقلال: برای قهرمانی تحت فشار نیستیم؛ فرصت برای بهتر شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، امسال برای اولین بار تیم فوتسال زنان استقلال پا به لیگ برتر گذاشته و توانسته با جذب بازیکنان شاخص و مطرح به یک تیم کهکشانی و مدعی جدی قهرمانی تبدیل شود. استقلال که همیشه در حوزه فوتبال مردان نامی درخشان داشته این بار با تشکیل تیم زنان گام بزرگی در جهت توسعه ورزش زنان و افزایش رقابت‌پذیری در فوتسال برداشته است.

تیم زنان استقلال با تمرکز بر جذب بازیکنان حرفه‌ای و با تجربه از نقاط مختلف کشور توانسته است ساختار فنی بسیار قدرتمندی ایجاد کند. بازیکنان شاخصی که به این تیم پیوسته‌اند تجربه بازی در سطوح بالای ملی و باشگاهی را دارند و این موضوع باعث شده تا استقلال در نخستین حضور خود در لیگ برتر تیمی یکدست و هماهنگ باشد. این تیم با تمرینات منظم و کادر فنی حرفه‌ای در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفته و به خوبی نشان داده که هدفش چیزی فراتر از حضور ساده در مسابقات است.

استقلال زنان فصل را با یک پیروزی مقتدرانه آغاز کرده که انگیزه و روحیه تیم را بسیار بالا برده است. این برد ابتدایی باعث شده تا بازیکنان و هواداران با اطمینان بیشتری به ادامه رقابت‌ها نگاه کنند و همه امیدوار باشند که این شروع خوب سرآغاز راه قهرمانی باشد.

بدون شک ورود تیم فوتسال زنان استقلال به لیگ برتر یک اتفاق مهم و مثبت برای ورزش زنان به شمار می‌آید. این تیم که در اولین فصل حضور خود نشان داده است از توان فنی و روحیه بالایی برخوردار است با حمایت هواداران و باشگاه می‌تواند آینده‌ای درخشان داشته باشد و نقش مهمی در ارتقای سطح فوتسال زنان کشور ایفا کند.

شهناز یاری سرمربی تیم فوتسال زنان استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی خود از آخرین وضعیت تیم و کسب نخستین پیروزی در هفته ابتدایی لیگ برتر اظهار کرد: تیم ما دیر بسته شد و زمان پیش‌فصل را از دست دادیم. قبل از شروع لیگ فقط ۶ تا ۷ جلسه تمرینی داشتیم. تعدادی از بازیکنان ملی‌پوش به تیم اضافه شدند ولی بقیه نفرات بیشتر تمرینات بدنی و انفرادی انجام داده بودند و هنوز آمادگی کامل نداشتند.

وی افزود: با وجود این از نتیجه بازی اول راضی بودم. اما از نظر هماهنگی، کار گروهی و تاکتیک هنوز جای کار داریم. از امروز دوباره تمرینات را شروع کرده‌ایم و مطمئنم تیم رفته‌رفته بهتر و هماهنگ‌تر خواهد شد.

یاری درباره هدف تیم استقلال در نخستین حضور در لیگ برتر گفت: باشگاه هیچ فشاری به ما وارد نکرده و رفتار بسیار حرفه‌ای و منطقی داشته است. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا استقلال جزو مدعیان باشد. با توجه به نفراتی که جذب کردیم مطمئنم می‌توانیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که کدام تیم‌ها را رقیب جدی خود برای قهرمانی می‌دانید؟ گفت: در مورد رقبای اصلی هنوز شناخت کامل نداریم چون برخی تیم‌ها ممکن است تغییراتی داشته باشند یا انصراف دهند. اما یکی از رقبای اصلی ما تیم آبادان است که تیم قابل احترام و بازیکنان خوبی دارد و مربی با تجربه‌ای هدایتش می‌کند. سایر رقبای احتمالی هم می‌توانند مس رفسنجان یا هرمزگان باشند.

سرمربی تیم استقلال درباره چالش‌های لیگ اینگونه توضیح داد: نبود اسپانسر یکی از مهم‌ترین مشکلات تیم‌های فوتسال زنان است و این مشکل همچنان ادامه دارد. بعضی تیم‌ها ممکن است بعد از چند مسابقه کنار بکشند که این برای بازیکنان و جدول مسابقات مشکل ایجاد می‌کند. این دغدغه در آغاز لیگ هم مشهود است.

وی در ادامه درباره قرعه‌کشی جام جهانی فوتسال زنان و هم‌گروهی با برزیل، ایتالیا و پاناما نیز افزود: به نظر من قرعه‌ها سخت نیست و با توجه به پتانسیل بازیکنان ملی‌پوش می‌توان مقابل تیم‌های قدرتمند ایستاد. با توجه به بازیکن‌های خوبی که داریم معتقدم می‌توانیم یقه ایتالیا را بگیریم وامتیاز ارزشمند این بازی را به دست بیاوریم. امیدوارم همه مربیان تیم‌ها تمرینات خوبی داشته باشند تا بازیکنان آماده‌ای به تیم ملی ارائه کنیم.

یاری درباره بازی‌های کشورهای اسلامی و آغاز اردوهای تیم ملی گفت: پس از چهار هفته مسابقه لیگ وقفه‌ای یک ماهه به دلیل بازی‌های کشورهای اسلامی خواهیم داشت و سپس تمرینات و مسابقات جام جهانی ادامه پیدا می‌کند. تمام تلاشمان این است که بازیکنان نهایت استفاده را از شرایط لیگ ببرند و تیم در بازی‌های پیش رو آماده باشد.