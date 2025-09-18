برد پر گل استقلال در هفته نخست لیگ برتر فوتسال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ برتر فوتسال زنان امروز آغاز شد و تیم استقلال با نتیجه ۶ بر یک مقابل ایرانزمین ملارد به پیروزی رسید.
فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال، فاطمه شریف سرمربی تیم فوتسال جوانان و شاگردانش از نزدیک نظارهگر این بازی بودند.
نتایج هفته نخست لیگ برتر فوتسال بانوان به شرح زیر است:
*استقلال تهران ۶ - ایران زمین ملارد یک
*پالایش نفت آبادان ۶ - نفت امیدیه صفر
*هیئت فوتبال خراسان رضوی ۲ - ملی حفاری اهواز یک
*سپاهان اصفهان ۳ - پالایش نفت اصفهان ۳
نظر شما