برد پر گل استقلال در هفته نخست لیگ برتر فوتسال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ برتر فوتسال زنان امروز آغاز شد و تیم استقلال با نتیجه ۶ بر یک مقابل ایران‌زمین ملارد به پیروزی رسید.



فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال، فاطمه شریف سرمربی تیم فوتسال جوانان و شاگردانش از نزدیک نظاره‌گر این بازی بودند.

نتایج هفته نخست لیگ برتر فوتسال بانوان به شرح زیر است:



*استقلال تهران ۶ - ایران زمین ملارد یک

*پالایش نفت آبادان ۶ - نفت امیدیه صفر

*هیئت فوتبال خراسان رضوی ۲ - ملی حفاری اهواز یک

*سپاهان اصفهان ۳ - پالایش نفت اصفهان ۳