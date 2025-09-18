  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

برد پر گل استقلال در هفته نخست لیگ برتر فوتسال زنان

برد پر گل استقلال در هفته نخست لیگ برتر فوتسال زنان

تیم استقلال تهران در هفته نخست لیگ برتر فوتسال زنان با ۶ گل مقابل ملارد به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ برتر فوتسال زنان امروز آغاز شد و تیم استقلال با نتیجه ۶ بر یک مقابل ایران‌زمین ملارد به پیروزی رسید.

فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال، فاطمه شریف سرمربی تیم فوتسال جوانان و شاگردانش از نزدیک نظاره‌گر این بازی بودند.

نتایج هفته نخست لیگ برتر فوتسال بانوان به شرح زیر است:

*استقلال تهران ۶ - ایران زمین ملارد یک

*پالایش نفت آبادان ۶ - نفت امیدیه صفر

*هیئت فوتبال خراسان رضوی ۲ - ملی حفاری اهواز یک

*سپاهان اصفهان ۳ - پالایش نفت اصفهان ۳

کد خبر 6593744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها