به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام «حبیب برومند» نماینده دورههای سوم، چهارم و نهم مردم گرمی، پارسآباد و بیلهسوار در مجلس شورای اسلامی امروز پس از تحمل بیماری دار فانی را وداع گفت.
برومند، جانباز هشت سال دفاع مقدس و برادر شهید بود و در کارنامه سیاسی و مدیریتی خود سوابقی همچون عضویت در کمیسیونهای کشاورزی، آب و منابع طبیعی، آموزش و تحقیقات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مشاور امور مجلس سازمان بازنشستگی کشور، عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست مجمع نمایندگان استان اردبیل را بر عهده داشت.
گفتنی است: مراسم تشییع و تدفین این روحانی روز سهشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ در مزار شهدای پارسآباد جنب ترمینال برگزار خواهد شد.
نظر شما