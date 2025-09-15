  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

حجت‌الاسلام «حبیب برومند» نماینده ادوار پارس‌آباد و بیله‌سوار درگذشت

اردبیل - حجت‌الاسلام «حبیب برومند» نماینده دوره‌های سوم، چهارم و نهم مردم گرمی، پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس شورای اسلامی، پس از تحمل بیماری دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام «حبیب برومند» نماینده دوره‌های سوم، چهارم و نهم مردم گرمی، پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس شورای اسلامی امروز پس از تحمل بیماری دار فانی را وداع گفت.

برومند، جانباز هشت سال دفاع مقدس و برادر شهید بود و در کارنامه سیاسی و مدیریتی خود سوابقی همچون عضویت در کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی، آموزش و تحقیقات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مشاور امور مجلس سازمان بازنشستگی کشور، عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست مجمع نمایندگان استان اردبیل را بر عهده داشت.

گفتنی است: مراسم تشییع و تدفین این روحانی روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ در مزار شهدای پارس‌آباد جنب ترمینال برگزار خواهد شد.

