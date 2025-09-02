حدود ۵۰۰ هزار دلار مطالبه واردکنندگان گوشت از دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ نشست خبری رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در محل این انجمن برگزار شد.

سید فخرالدین عامریان، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در این نشست گفت: حدود ۲ دهه است که کمبود گوشت قرمز از طریق واردات تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال در حدود ۵ ماهه نخست سال تقریباً ۳۰ هزار تن گوشت وارد شد، افزود: عدم مجوز واردات گوشت از سوی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی سبب شده تا قیمت گوشت در بازار در حال افزایش است.

وی عنوان کرد: از اسفند ۱۴۰۳ مجوزی برای واردات صادر نشد. اردیبهشت مجوز ۴۰ هزار تن واردات داده شد که فصل تولید در کشورهای تأمین‌کننده مانند مغولستان نبود.

این مسئول صنفی با اشاره به تخصیص ارز گوشت، اظهار کرد: مشکل دیگر این است که ۶ تا ۹ ماه است که بانک مرکزی ارزی برای واردات گوشت تخصیص نداده است. در نتیجه حدود ۵۰۰ هزار دلار مطالبه واردکنندگان از دولت بابت گوشت‌های وارد شده و به مصرف رسیده، است.

عامریان با بیان اینکه عدم صدور مجوز صادرات از سوی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی باعث شده تا موجودی گوشت به کمترین میزان طی چند سال اخیر شود، اظهار کرد: حتی ذخایر استراتژیک باید ۴۰ هزار تن باشد امروز به کمتر از ۵ هزار تن رسیده است. بنابراین کمبود فعلی باعث شد تا گوشت قرمز قیمتش بالا برود.

وی گفت: اگر تدبیر نشود تا ۲ ماه آینده به بالای یک میلیون تومان در هر کیلو گرم افزایش خواهد یافت.

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با بیان اینکه ایران گران‌ترین تولید گوشت قرمز را در جهان دارد، عنوان کرد: نامه‌نگاری با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم که اجازه داده شود گوشت با ارز صادراتی وارد شود زیرا اگر امروز مجوز واردات داده شود چند ماه زمان می‌برد تا گوشت وارد و مراحل طی و به دست مصرف‌کننده برسد.