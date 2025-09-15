  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۱

تبریز میزبان رویداد «ایران‌پلاس» با حضور بیش از ۱۵رسانه خارجی

تبریز میزبان رویداد «ایران‌پلاس» با حضور بیش از ۱۵رسانه خارجی

تبریز- مسئول بسیج رسانه استان آذربایجان‌شرقی از برگزاری رویداد «راویان پیشرفت» با عنوان «ایران‌پلاس» از ۲۶ تا ۲۸ شهریورماه در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بیرام‌زاده بعدازظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: رویداد «راویان پیشرفت» با عنوان «ایران‌پلاس» از ۲۶ تا ۲۸ شهریورماه در تبریز برگزار می‌شود.

وی گفت: این برنامه با حضور بیش از ۱۵ رسانه خارجی به معرفی ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی استان و کشور می‌پردازد.

مسئول بسیج رسانه استان آذربایجان‌شرقی، اظهار کرد: این رویداد به منظور نمایش توانمندی‌های داخلی و روایت پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های گوناگون طراحی شده است و حضور رسانه‌های خارجی در آن فرصتی کم‌نظیر برای انتقال واقعیت‌های ایران به افکار عمومی جهانی است.

بیرام‌زاده، گفت: در جریان برگزاری این رویداد، خبرنگاران داخلی و خارجی در قالب برنامه‌ای فشرده از مهم‌ترین پروژه‌ها و مراکز صنعتی، اقتصادی و فرهنگی استان آذربایجان‌شرقی بازدید خواهند کرد.

وی گفت: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به حضور در کارخانجات تراکتورسازی تبریز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع مادر کشور، بازدید از منطقه آزاد ارس به عنوان دروازه تجارت بین‌الملل شمال‌غرب کشور، و آشنایی با آخرین مراحل اجرای پروژه متروی تبریز اشاره کرد.

مسئول بسیج رسانه استان آذربایجان‌شرقی گفت: بازدید از بازار تاریخی تبریز یکی از شاخص‌ترین آثار ثبت‌شده جهانی در یونسکو و حضور در کنگره بزرگداشت استاد محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) نیز بخش فرهنگی این اردو را تشکیل می‌دهد.

بیرام‌زاده گفت: یکی از اهداف اصلی اردوی ایران‌پلاس این است که رسانه‌های خارجی با ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی ایران و نقش تبریز در هویت ملی آشنا شوند. حضور در کنگره شهریار یک فرصت نمادین برای پیوند فرهنگ و رسانه است.

وی تأکید کرد: با وجود تحریف‌هایی که در رسانه‌های غربی درباره ایران صورت می‌گیرد، ما وظیفه داریم واقعیت‌های میدانی را نشان دهیم. رسانه‌های خارجی حاضر در این اردو می‌توانند از نزدیک پروژه‌ها، صنایع و دستاوردهای مردم ایران را ببینند و آن را بی‌واسطه به مخاطبان خود منتقل کنند.

مسئول بسیج رسانه استان آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: اردوی «ایران‌پلاس» همزمان فرصتی برای شبکه‌سازی میان خبرنگاران داخلی و خارجی، تبادل تجربه و آشنایی با آخرین روندهای رسانه‌ای است و می‌تواند به شکل‌گیری همکاری‌های جدید در حوزه اطلاع‌رسانی بینجامد.

کد خبر 6590643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها