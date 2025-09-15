به گزارش خبرنگار مهر، جواد بیرامزاده بعدازظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، اظهار کرد: رویداد «راویان پیشرفت» با عنوان «ایرانپلاس» از ۲۶ تا ۲۸ شهریورماه در تبریز برگزار میشود.
وی گفت: این برنامه با حضور بیش از ۱۵ رسانه خارجی به معرفی ظرفیتهای صنعتی، اقتصادی و فرهنگی استان و کشور میپردازد.
مسئول بسیج رسانه استان آذربایجانشرقی، اظهار کرد: این رویداد به منظور نمایش توانمندیهای داخلی و روایت پیشرفتهای کشور در حوزههای گوناگون طراحی شده است و حضور رسانههای خارجی در آن فرصتی کمنظیر برای انتقال واقعیتهای ایران به افکار عمومی جهانی است.
بیرامزاده، گفت: در جریان برگزاری این رویداد، خبرنگاران داخلی و خارجی در قالب برنامهای فشرده از مهمترین پروژهها و مراکز صنعتی، اقتصادی و فرهنگی استان آذربایجانشرقی بازدید خواهند کرد.
وی گفت: از جمله این برنامهها میتوان به حضور در کارخانجات تراکتورسازی تبریز به عنوان یکی از بزرگترین صنایع مادر کشور، بازدید از منطقه آزاد ارس به عنوان دروازه تجارت بینالملل شمالغرب کشور، و آشنایی با آخرین مراحل اجرای پروژه متروی تبریز اشاره کرد.
مسئول بسیج رسانه استان آذربایجانشرقی گفت: بازدید از بازار تاریخی تبریز یکی از شاخصترین آثار ثبتشده جهانی در یونسکو و حضور در کنگره بزرگداشت استاد محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) نیز بخش فرهنگی این اردو را تشکیل میدهد.
بیرامزاده گفت: یکی از اهداف اصلی اردوی ایرانپلاس این است که رسانههای خارجی با ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی ایران و نقش تبریز در هویت ملی آشنا شوند. حضور در کنگره شهریار یک فرصت نمادین برای پیوند فرهنگ و رسانه است.
وی تأکید کرد: با وجود تحریفهایی که در رسانههای غربی درباره ایران صورت میگیرد، ما وظیفه داریم واقعیتهای میدانی را نشان دهیم. رسانههای خارجی حاضر در این اردو میتوانند از نزدیک پروژهها، صنایع و دستاوردهای مردم ایران را ببینند و آن را بیواسطه به مخاطبان خود منتقل کنند.
مسئول بسیج رسانه استان آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: اردوی «ایرانپلاس» همزمان فرصتی برای شبکهسازی میان خبرنگاران داخلی و خارجی، تبادل تجربه و آشنایی با آخرین روندهای رسانهای است و میتواند به شکلگیری همکاریهای جدید در حوزه اطلاعرسانی بینجامد.
