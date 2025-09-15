بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره حمله تل آویو به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس امروز دوشنبه در بیانیهای تجاوز رژیم صهیونیستی و نقض آشکار حاکمیت قطر را بهشدت محکوم کرد.
این شورا بیان کرد: اقدام اسرائیل تشدید تنش خطرناک و غیر قابل قبول و نقض فاحش قانون بینالمللی است. سران شورای همکاری دستور دادند تا شورای دفاع نشستی فوری در دوحه برگزار کند که پیش از آن جلسهای برای کمیته عالی نظامی تشکیل شود.
در این بیانیه آمده است که این شورا، وضعیت دفاعی شورای همکاری و منابع تهدید را در سایه تجاوز به قطر مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
طبق تصمیم این شورا، فرماندهان نظامی موظف شدهاند اقدامات لازم برای فعالسازی سازوکارهای دفاع مشترک و تقویت ظرفیتهای بازدارندگی را در دستور کار قرار دهند.
نظر شما