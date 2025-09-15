  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲:۳۱

تماس ویدیویی رهبران عرب با مقامات غربی درباره تجاوز اسرائیل به قطر

تماس ویدیویی رهبران عرب با مقامات غربی درباره تجاوز اسرائیل به قطر

رهبران قطر، اردن و مصر با رهبران فرانسه، انگلیس و کانادا درباره تجاوز اسرائیل به دوحه بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، دیوان امیری قطر اعلام کرد که تمیم بن حمد، امیر قطر، شاه عبدالله دوم، شاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهوری مصر در تماس ویدئویی با امانوئل ماکرون، رهبر فرانسه، کر استارمر، نخست وزیر انگلیس و تونی کارنی، نخست وزیر کانادا وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند.

بر اساس گزارش قنا، در جریان این تماس، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه موضوع حمله غافلگیرکننده اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرف‌ها همچنین درباره شماری از موضوعات مشترک گفتگو کردند.

کد خبر 6590857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها