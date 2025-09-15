تماس ویدیویی رهبران عرب با مقامات غربی درباره تجاوز اسرائیل به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، دیوان امیری قطر اعلام کرد که تمیم بن حمد، امیر قطر، شاه عبدالله دوم، شاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهوری مصر در تماس ویدئویی با امانوئل ماکرون، رهبر فرانسه، کر استارمر، نخست وزیر انگلیس و تونی کارنی، نخست وزیر کانادا وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند.

بر اساس گزارش قنا، در جریان این تماس، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه موضوع حمله غافلگیرکننده اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرف‌ها همچنین درباره شماری از موضوعات مشترک گفتگو کردند.