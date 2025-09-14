به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین عباسی در این مراسم با تبریک اعیاد ماه ربیع الاول، هفته وحدت و فرارسیدن سال جدید تحصیلی، اظهار داشت: در آغاز جلسه از شهدای عزیز یاد می‌کنیم؛ شهدای انقلاب اسلامی از آغاز تا امروز، به ویژه شهدای مقاومت اسلامی و شهدای دفاع مقدس دوازده روزه؛ برای ایشان علو درجات را از خدای متعال مسئلت می‌نمائیم و دعا می‌کنیم ادامه دهنده راه پرفروغ شهدا باشیم.

وی با تجلیل از مسئولان و فراگیران مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، خاطرنشان کرد: هیچ مکتب و آئینی به اندازه اسلام نسبت به علم، تعلیم و تعلم و مقام معلم توجه و منزلت قائل نشده است. بیشترین ترغیب و تشویق نسبت به علم آموزی در این مکتب رخ داده است تا جایی که عنصر رفعت و عظمت نزد خدای متعال و عالم هستی، ایمان و علم بیان گردید.

رئیس جامعةالمصطفی با اشاره به برخی آیات قرآن کریم در تکریم از مقام طلب علم و فراگیری آن، ابراز داشت: متأسفانه تصور برخی این است که ایمان صرفاً یک امر تعبدی است و با عقل و علم میانه ای ندارد؛ در حالی که با نگاه قرآن و اسلام، ایمان عین عقلانیت و علم است و ایمان بدون عقلانیت، جهل است.

حجت الاسلام و المسلمین عباسی، تشویق اسلام به علم آموزی را پایه گذار تمدن شکوهمند اسلامی دانست و گفت: مسلمانان با تکیه بر این آموزه‌ها یک تمدن بزرگ را رقم زدند و پرچم دار نشر علم در جهان شدند. تمدن اسلامی که امروز به دنبال احیای آن هستیم، محصول آموزه‌های اسلام در تشویق به مسئله علم و علم آموزی است.

وی ادامه داد: به تعبیر قرآن کریم، انبیا معلمان حقیقی بشر بودند که علم تعالی بخش را به انسان‌ها هدیه نمودند و مراکز علمی ما امتداد رسالت الهی پیامبران به شمار می آیند. امروز ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که از تعالیم انبیا فاصله گرفته است. گروهی تعمدا تلاش کردند بشر و جوامع انسانی را از تعالیم انبیا دور کرده و دین را نهایتاً در حد یک اعتقاد درونی و شخصی تقلیل دهند لذا در تمدن مادی، این تعالیم از زندگی انسان‌ها کنار گذاشته شد.

رئیس جامعةالمصطفی کنار گذاشتن آموزه‌های دینی در ساحت‌های مختلف زندگی بشر را حقیقت تاریک تمدن مادی دانست و تصریح کرد: امروز ما شاهد نتایج این رویکرد هستیم که یکی از آثار آن، پدیده تلخ و رنج آور استعمار بود. از میان حدود دویست کشور جهان، نزدیک به صد و سی کشور سال‌ها رسماً مستعمره تمدن مادی به شمار می‌آمدند که حتی برای کسب یک استقلال ظاهری، میلیون‌ها نفر توسط این توحش مدرن به خاک و خون کشیده شدند.

وی پیشرفت ظاهری برخی کشورهای غربی را حاصل چندین دهه استعمار و چپاول ملت‌های جهان خواند و اذعان داشت: این فجایع محصول تمدن مادی بریده از آموزه‌های الهی برای بشریت بوده است. امروز نیز استعمار با شکلی جدید و قالبی نو به کار خود ادامه می‌دهد اما جمع غرب گرای خفته در خواب غفلت ما از دیدن این حقیقت آشکار ناتوان هستند.

حجت الاسلام و المسلمین عباسی ادعای حمایت از حقوق بشر توسط سران استعمار را مضحک دانست و گفت: نزدیک به دو سال به خاک و خون کشیده شدن ده‌ها هزار انسان بی پناه از جمله زنان و کودکان و کهنسالان در برابر چشمان این مدعیان حقوق بشر هیچ صدایی را برنمی انگیزد اما اگر یک نفر نزدیک به خودشان در گوشه‌ای از جهان خاری به پایش رود، صدای فریاد حقوق بشر آنان گوش فلک را کر خواهد کرد. این تناقض آشکار، محصول گفتمان مادی بریده از تعالیم انبیا است.

وی علت تلاش شدید تمدن مادی برای مقابله با این آموزه‌های الهی و کانون انتشار آن را نگرانی غرب از وجود یک رقیب تمدنی خواند و یادآور شد: دشمنی تمدن مادی با اسلام حقیقی بنیادین است و از جنس رقابت‌های سیاسی و اقتصادی متداول در جهان نیست. مراکز علمی ما باید پرچمدار نشر این تعالیم الهی به سراسر جهان به ویژه در حوزه علوم انسانی باشند که به ساحت‌های زندگی بشر می‌پردازد.

رئیس جامعةالمصطفی در پایان تمام تلاش غرب را معطوف به نا امید کردن ملت‌ها و ایجاد فرهنگ خودباختگی در میان آنان دانست و تصریح کرد: شما امروز رسالتی بزرگ بر عهده دارید. درست است رقیب تمدنی ما فرصت بیشتر و امکانات فراوانی در اختیار داشته است و ما در ابتدای مسیر قرار داریم، اما به اذن خداوند و وعده الهی، این حرکت در سراسر عالم رشد و توسعه یافته و این پیام نورانی به بشریت خواهد رسید و شاهد تحقق چیرگی بندگان صالح خدا در عالم خواهیم بود.