اسدآباد در مسیر تبدیل شدن به قطب لجستیکی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه طرح ایجاد هاپ لجستیک در شهرستان اسدآباد با حضور نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار همدان و جمعی از مسئولان محلی در قالب نشستی در فرمانداری این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد، معاون و مشاور اقتصادی استاندار، و سرمایهگذار بخش خصوصی حضور داشتند، ابعاد فنی و اقتصادی پروژه و مزایای آن برای منطقه مطرح شد.
پس از پایان جلسه، حاضران از زمین پیشنهادی اجرای طرح بازدید میدانی کردند تا شرایط و موقعیت آن برای راهاندازی مرکز لجستیکی ارزیابی شود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این نشست با تأکید بر اهمیت این پروژه گفت: ایجاد هاپ لجستیک در اسدآباد میتواند به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال، جذب سرمایهگذاری و تبدیل این شهرستان به یکی از قطبهای مهم لجستیکی استان منجر شود.
رنجبرزاده افزود: جانمایی زمین این پروژه در حال بررسی است و در صورت تصویب و آغاز عملیات اجرایی، گام بزرگی در توسعه زیرساختهای اقتصادی اسدآباد برداشته خواهد شد.
