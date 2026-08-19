به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان صبح چهارشنبه در هجدهمین جلسه ستاد گلخانههای شهرستان رزن با اشاره به استقبال گسترده از احداث گلخانه در شهرستان رزن اظهار کرد: در حال حاضر ۴۵۳ متقاضی احداث گلخانه در شهرستان پرونده تشکیل دادهاند و این آمار به صورت هفتگی در حال افزایش است.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان همدان باید با تقویت ظرفیتهای خود به طور میانگین حداقل ۳۰ پرونده را در هفته به نتیجه برساند و پس از احداث نیز نظارتهای لازم را انجام دهد.
فرماندار رزن با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد متقاضیان احداث گلخانه در سطح استان همدان مربوط به شهرستان رزن هستند، گفت: در هفتههای گذشته جهش قابل توجهی در روند صدور مجوزها ایجاد شده و اکنون به طور میانگین روزانه یک پروانه تاسیس گلخانه در شهرستان صادر میشود.
وی توسعه گلخانهها را در راستای افزایش تولید و ایجاد ثروت دانست و تصریح کرد: باید سطح گلخانهها افزایش پیدا کند و همزمان با پیشرفت پروژهها ظرفیتهای موجود نیز ارتقا یابد تا شرایط برای سرمایهگذاری بیشتر فراهم شود.
جهانیان یکی از موانع توسعه گلخانهها را برخی الزامات اداری عنوان کرد و گفت: در سامانه ملی مجوزها تغییر کاربری برای صدور پروانه تاسیس و پروانه بهرهبرداری گلخانه جزو الزامات نیست اما در استان همدان این موضوع به عنوان الزام در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در برخی موارد برداشت نادرست از ضوابط موجب شده مسیر ساخت گلخانه مسدود شود و حتی جلوی اجرای برخی پروژهها گرفته شود.
فرماندار رزن با اشاره به روند احداث سازه گلخانه و صدور پروانه بهرهبرداری اظهار کرد: اغلب گلخانهها در مدت ۲ ماه سازه خود را میسازند اما اعلام شده برای ارسال پرونده به بانک باید پروژه به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برسد، در نتیجه از زمان معرفی به بانک تا صدور پروانه بهرهبرداری عملاً حدود ۲۰ روز باقی میماند که تحقق این فرآیند امکانپذیر نیست.
وی تاکید کرد: سازوکارهای لازم برای مقابله با ساختوساز غیرمجاز وجود دارد و میتوان از ظرفیتهای نظارتی برای برخورد با تخلف استفاده کرد بنابراین نباید برای مقابله با ساختوساز غیرمجاز مسیر فعالیت افراد و سرمایهگذاران قانونی مسدود شود.
جهانیان با بیان اینکه برخی سازوکارهای ایجادشده به جای تسهیل امور به مانعی برای پیشرفت پروژهها تبدیل شدهاند، خواستار اصلاح این فرآیندها شد و گفت: در ستاد گلخانههای شهرستان رزن مصوب کردهایم برای آغاز ساخت گلخانه نیازی به تغییر کاربری وجود نداشته باشد و این تصمیم میتواند موجب تسریع اجرای پروژهها و افزایش تمایل کشاورزان برای ورود به حوزه احداث گلخانه شود.
نظر شما