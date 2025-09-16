  1. ورزش
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

اعلام نظر کمیته تعیین وضعیت فوتبال در خصوص دو پرونده

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره دو پرونده مطروحه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت علی کرمانی از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵۳ میلیون و ۶۱۵ هزار ریال به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان حکم به بی‌حقی صادر کرد.

همچنین در پی شکایت محمدعلی فرزامی از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۶ میلیارد ریال بابت بخشی از خواسته (فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲) و مبلغ یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۲ میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

