  1. استانها
  2. تهران
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱

۱۰۰ کلاس درس در پیشوا هوشمند می‌شود

۱۰۰ کلاس درس در پیشوا هوشمند می‌شود

پیشوا- مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران از هوشمندسازی بیش از ۱۰۰ کلاس درس در شهرستان پیشوا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، شامگاه دوشنبه، در حاشیه شورای برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اولویت آموزش و پرورش در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان اظهار داشت: با حمایت‌های استاندار تهران، موضوع آموزش و پرورش همواره در صدر دستور کار قرار دارد و این نگاه راهبردی نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت ارشد استان به توسعه سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان کشور است.

وی افزود: در این جلسه مصوب شد بیش از ۱۰۰ کلاس درس در شهرستان پیشوا هوشمندسازی شود که این اقدام در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم برای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان انجام می‌گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های فناورانه در مدارس علاوه بر به‌روز کردن شیوه‌های آموزشی، زمینه فرصت‌های برابر یادگیری را برای دانش‌آموزان مناطق مختلف فراهم می‌سازد و مسیر تحول بنیادین در آموزش و پرورش را هموار خواهد کرد.

بهارلو تصریح کرد: اجرای این مصوبه می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر شهرستان‌های استان تهران مورد استفاده قرار گیرد تا مدارس بیشتری به فناوری‌های نوین آموزشی مجهز شوند.

کد خبر 6590862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها