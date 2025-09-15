به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، شامگاه دوشنبه، در حاشیه شورای برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اولویت آموزش و پرورش در جلسات شورای برنامهریزی استان اظهار داشت: با حمایتهای استاندار تهران، موضوع آموزش و پرورش همواره در صدر دستور کار قرار دارد و این نگاه راهبردی نشاندهنده توجه ویژه مدیریت ارشد استان به توسعه سرمایههای انسانی و آیندهسازان کشور است.
وی افزود: در این جلسه مصوب شد بیش از ۱۰۰ کلاس درس در شهرستان پیشوا هوشمندسازی شود که این اقدام در راستای سیاستهای دولت چهاردهم برای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان انجام میگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران تأکید کرد: توسعه زیرساختهای فناورانه در مدارس علاوه بر بهروز کردن شیوههای آموزشی، زمینه فرصتهای برابر یادگیری را برای دانشآموزان مناطق مختلف فراهم میسازد و مسیر تحول بنیادین در آموزش و پرورش را هموار خواهد کرد.
بهارلو تصریح کرد: اجرای این مصوبه میتواند بهعنوان الگویی برای سایر شهرستانهای استان تهران مورد استفاده قرار گیرد تا مدارس بیشتری به فناوریهای نوین آموزشی مجهز شوند.
