پایان فرار میلیاردی با ۱۵۰ شاکی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ محمد کاظم تقوی اظهار کرد: در پی شکایت چند شهروند مبنی بر کلاهبرداری در قالب شرکتی تحت عنوان واردات خودروهای کامیون خارجی و دغدغه مالباختگان، دستورات ویژه به کارآگاهان پلیس آگاهی صادر شد.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان خواف در اولین مرحله از تحقیقات فنی خود در این رابطه دریافتند فردی متهم است از دو سال قبل با راه اندازی شرکتی تحت عنوان واردات کامیون‌های خارجی، مبالغ میلیاردی از شهروندان متقاضی دریافت و بعد از گذشت دو سال اقدامی برای ترخیص و تحویل خودروها نداشته است.

وی گفت: متهم که پلیس را در یک قدمی خود می‌دید تمامی املاک خود را به فروش رسانده و قصد فرار از کشور داشت که با هوشیاری کارآگاهان پلیس آگاهی خواف و راهبردهای کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی ردزنی در عملیاتی مشترک با کارآگاهان پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی متهم هنگام فرار در مرز بازرگان دستگیر شد.

تقوی بیان کرد: متهم پرونده که بیش از ۱۵۰ شاکی دارد، به پلیس آگاهی خراسان رضوی انتقال یافته است.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی افزود: از مراجع قضائی استان آذربایجان غربی، خراسان رضوی و بخصوص شهرستان خواف تشکر می‌کنیم که با تعاملات و دستورات تخصصی آنها مسیر پرونده هموار و در کمترین زمان ممکن متهم دستگیر شد.