حجت الاسلام علی خیاط در بازدید از غرفه انتشارات حق‌پژوهی زیر نظر اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در نمایشگاه کتاب حوزه مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این انتشارات توانسته مفاهیم سنگین و بعضاً فلسفی را در قالب آثار داستانی و رمان‌هایی نظیر «دشت صاعقه» برای سنین جوان و نوجوان ارائه دهد، اظهار کرد: این قالب هنری باعث می‌شود نوجوانان رغبت بیشتری به مطالعه پیدا کنند؛ چرا که انتقال پیام در فرم هنرمندانه، جذابیت و اثرگذاری آن را افزایش می‌دهد.

مدیر حوزه علمیه خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت زمینه‌سازی برای عمل به آموزه‌های دینی در جامعه، افزود: عمل به معارف متوقف بر معرفت و شناخت درست است. هرچه انتقال مفاهیم به نحو صحیح صورت بگیرد، بستر عمل نیز فراهم خواهد شد، به ویژه در میان نوجوانان و جوانان که فطرتی پاک دارند و با آگاهی صحیح، خود به عمل متعهد می‌شوند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های این انتشارات گفت: این اقدام ارزشمند بستری مناسب برای رشد آگاهی دینی در نسل جوان فراهم می‌کند.

گفتنی است در این غرفه از دهمین نمایشگاه کتب تخصصی حوزوی، کتاب «دشت صاعقه» نوشته حجت‌الاسلام امیرحسین کامل نواب و نرگس روزبهانی و همچنین «هویت جعلی»، «افسانه جذب»، «یوگا و مدیتیشن» و «آب و سراب» از حجت الاسلام مهدی قیاسی، معرفی و عرضه شدند.