۸۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های روستاهای ایوان هزینه شد

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای نهضت آسفالت معابر روستایی استان ایلام، عملیات آسفالت معابر دو روستای سراب و پلیه شهرستان ایوان به مساحت ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، قیر یارانه‌ای، فرمانداری، مشارکت دهیاری و با پیگیری‌های نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی هزینه شده است.

وی افزود: پیش از این نیز طرح هادی چهار روستای نهرخان علیا، جوب گوهر سفلی، شورابه ملک و شهرک نبوت به مساحت ۲۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال در این شهرستان اجرا و بهره‌برداری رسیده است.