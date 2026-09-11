خانزاده امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و چین تایپه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به مصاف چین تایپه رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

پوریا حسین خانزاده با کسب ۲۴ پوئن، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد و چانگ بازیکن شماره ۱۰ نیز با کسب ۱۸ پوئن، بهترین بازیکن تیم چین تایپه بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۶ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۸ پوئن در حمله، ۷ امتیاز در دفاع، ۴ پوئن سرویس و ۱۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال چین تایپه نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۸۱ امتیاز کسب کردند که شامل ۴۹ امتیاز حمله، ۱۱ دفاع، ۴ پوئن سرویس و ۱۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.