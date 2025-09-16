خبرگزاری مهر، گروه استانها - محراب علوی: مهر، فصل بازگشت به مدرسه با خود بوی دفترهای نو، مدادهای تراشخورده و هیاهوی خرید لوازمالتحریر را به همراه دارد اما امسال، این شور و اشتیاق با سایهای از نگرانی همراه شده است؛ نگرانی از قیمتهایی که بیوقفه بالا میروند و خانوادههایی که در تأمین نیازهای ابتدایی فرزندانشان با نگرانی مواجهاند.
بازار نوشتافزار که روزگاری محل انتخابهای رنگارنگ و شاد بود حالا به صحنهای از محاسبه و صرفهجویی بدل شده است. فروشندگان با احتیاط قیمتگذاری میکنند، خانوادهها با دقت بیشتری خرید میکنند و فعالان صنفی با نگرانی بیشتری به آینده مینگرند.
در این گزارش، به سراغ رئیس اتحادیه صنف نوشتافزار اهواز، فروشندگان، معلمان و والدین رفتهایم تا تصویری واقعی از وضعیت بازار نوشتافزار در آستانه مهر ترسیم کنیم؛ تصویری که گرچه از گرانی حکایت دارد، اما از تلاش برای عبور از آن نیز بیخبر نیست.
گرانی ارز منشأ گرانی نوشت افزار
بهنام جعفرپیشه، رئیس اتحادیه صنف کتاب، نوشتافزار و صحافی اهواز، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل افزایش قیمت نوشتافزار گفت: گرانی ارز، منشأ اصلی افزایش قیمتهاست. شرکتهای بزرگ تأثیر مستقیمی بر قیمتگذاری دارند و همکاران ما هیچ نقشی در تعیین قیمتها ندارند.
وی افزود: فروشگاهها هر جنسی را که میفروشند، هنگام خرید مجدد باید با قیمت جدید جایگزین کنند. این چرخه مدام تکرار میشود و باعث شده فروشندگان در شرایط دشواری قرار بگیرند.
جعفرپیشه با انتقاد از نبود نرخنامه مشخص برای نوشتافزار اظهار کرد: هر شرکت برای خود قیمتگذاری میکند و فروشندگان ناچارند با همان قیمتها کالا را تهیه کنند. این موضوع کنترل قیمتها را دشوار کرده است.
وی با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت نوشتافزار نسبت به سال گذشته گفت: در اقلام پرمصرف مانند دفتر، خودکار، مداد و کیف مدرسه این افزایش بیشتر محسوس است. بازرسان اصناف نیز از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر طرح نظارتی را آغاز کردهاند و شهروندان میتوانند شکایات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.
جعفرپیشه در پایان تأکید کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر گرانفروشی دریافت نشده اما در صورت دریافت، حتماً پیگیری خواهیم کرد و تلاش میکنیم رضایت مشتریان را جلب کنیم.
کاهش قدرت خرید مردم
فلسفی، یکی از فروشندگان نوشتافزار اهواز با اشاره به وارداتی بودن بخش عمدهای از اقلام گفت: افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر قیمتها داشته است. از طرفی، کاهش قدرت خرید مردم باعث شده خانوادهها با دشواری بیشتری وسایل مورد نیاز فرزندانشان را تهیه کنند.
وی پیشنهاد داد که خانوادهها اقلام ضروری را در ابتدای سال تهیه کرده و سایر موارد را به مرور زمان و بر اساس نیاز خریداری کنند تا فشار اقتصادی کاهش یابد.
لیلا حاجیابراهیم، معلمی از خوزستان نیز گفت: برای تهیه اقلامی مانند کولهپشتی، دفتر، خودکار، مداد، روپوش و بطری آب، خانوادهها باید بین دو تا سه میلیون تومان هزینه کنند؛ آن هم برای اقلام متوسط، نه برندهای معتبر.
روایت پدران دانشآموزان از فشار اقتصادی
علی، پدر ۴۲ ساله سه فرزند محصل از تجربه شخصی خود گفت: هر سال که مهر نزدیک میشود، اضطراب تأمین هزینهها هم با آن میآید. امسال مجبور شدیم کولهپشتیهای بچهها را تعمیر کنیم تا دوباره استفاده شوند. هرچند همیشه دوست داشتم فرزندانم با کیفهای نو و رنگی به مدرسه بروند اما واقعاً توان مالیاش را نداشتیم.
وی ادامه داد: برای تهیه دفتر، خودکار، مداد، روپوش و بطری آب، باید حداقل ۶ میلیون تومان هزینه کنیم. حتی برای خرید اقلام ساده مثل پاککن و تراش باید چند برابر سال قبل هزینه کنیم. این فشار اقتصادی باعث شده خانوادهها بهجای انتخاب، به اجبار خرید کنند.
صادق رحیمی، پدر دو دانشآموز اهوازی، نیز گفت: فرزندان من در مدرسه غیرانتفاعی درس میخوانند. مدرسه آنها لیستی از اقلام مورد نیاز داده که تهیه هر کدام از آنها حدود ۹ میلیون تومان هزینه دارد. این فقط مربوط به نوشتافزار نیست؛ کیف، روپوش، بطری آب، دفتر و سایر لوازم هم باید تهیه شوند.
وی افزود: در کنار شهریه مدرسه، این هزینهها واقعاً کمرشکن هستند. ما مجبور شدیم برخی اقلام را از فروشگاههای ارزانتر تهیه کنیم و حتی بعضی وسایل را دستدوم بخریم. به نظر من، باید نظارت جدیتری بر قیمتگذاری و عرضه نوشتافزار وجود داشته باشد.
بازار نوشتافزار امسال گرچه با افزایش قیمتها همراه بوده اما همچنان امید به تعادل را در دلها زنده نگه داشته است. شاید راهحل نهایی در حمایت از تولید داخلی، شفافسازی قیمتها و تقویت نظارت باشد؛ راهی که بتواند هم دغدغههای والدین را کاهش دهد و هم انگیزه دانشآموزان را برای آغاز سال تحصیلی حفظ کند.
مهر، فصل آغاز است؛ آغاز دانایی، آغاز تلاش و آغاز امید. گرانی نوشتافزار اگرچه چالشی است اما با همدلی و تدبیر، میتوان آن را به فرصتی برای اصلاح و رشد تبدیل کرد.
