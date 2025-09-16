مسلم اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال برنامه‌ریزی کرده‌ایم که سطح باغات را با شناسایی اراضی مستعد در همه شهرستان‌ها افزایش دهیم. مکاتبات لازم انجام شده و عملیات چاله‌کنی به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت ۵ هزار و ۳۴۰ هکتاری باغات انگور استان افزود: در حال حاضر میزان تولید محصولات به حد بحرانی برای صنایع تبدیلی نرسیده است، اما با وجود این، توسعه صنایع تبدیلی در دستور کار است. هم‌اکنون در شهرستان ملکشاهی کارگاه تولید کشمش فعال است و در شهرستان ایوان نیز کارگاه تولید جعبه محصولات کشاورزی راه‌اندازی شده است. علاوه بر این، برای ایجاد صنایع فرآوری دیگر محصولات کشاورزی در حال جذب سرمایه‌گذار هستیم.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی ایلام درباره افزایش عملکرد باغات موجود تأکید کرد: با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید، چاره‌ای جز ارتقای عملکرد باغات نداریم. باغداران باید به روش‌ها و دانش روز مجهز شوند. بر این اساس، برنامه آموزش منظم و عملی بهره‌برداران را متناسب با عملیات فصلی نظیر هرس، مبارزه با آفات و تغذیه، مستقیماً در مزرعه اجرا خواهیم کرد تا تأثیر آموزش به‌صورت عملی و ملموس دیده شود.

اسدی در پایان گفت: بهبود عملکرد باغات و توسعه صنایع تبدیلی هم‌زمان با افزایش سطح باغات، می‌تواند به ایجاد اشتغال و ارتقای درآمد کشاورزان استان منجر شود.