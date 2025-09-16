ظرفیت شهرستان بیله سوار مستعد احداث یک سالن سینما است

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب حسینی صبح سه شنبه در نشستی با امام جمعه و سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان بیله سوار، با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه این شهرستان اظهار کرد: بیله سوار با دارا بودن بیشترین مساحت مرزی با کشور آذربایجان، از یک موقعیت و جغرافیایی ویژه و استراتژیکی برخوردار است.

وی با اشاره به آمار و استقبال مردم شهرستان بیله سوار از اکران‌های سیار، افزود: مشخص است که ظرفیت این شهر مستعد احداث یک سالن سینما است.

فرماندار بیله سوار با اعلام اینکه حمایت از احداث سالن سینما، در شهرستان مرزی بیله سوار جز و خواستار و مطالبه هنرمندان وجود سینما شهر است، گفت: با معرفی محسن شاهی از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل می‌توانیم نسبت به تجهیز مجتمع فرهنگی شهرستان اقدام کنیم.

فرماندار بیله سوار همچنین با اشاره مطالبه هنرمندان برای تجهیز سالن سینما در بیله سوار بیان کرد: خواسته و مطالبه اغلب هنرمندان بیله سوار در جلسه‌ای که امروز به همراه مسئولین شهری داشتیم، تجهیز مجتمع فرهنگی و هنری امام علی علیه السلام این شهر برای راه اندازی سینما بود که ما نیز تلاش می‌کنم به سرعت این اتفاق در این شهرستان انجام شود.