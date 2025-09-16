دستور فوری برای تعیین تکلیف ۲ هزار و ۸۰۰ خودروی وارداتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه رئیس کل گمرک ایران، مسئولان وزارت صمت، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و سایر نهادهای مرتبط با حضور در گمرک غرب تهران، ضمن بازدید میدانی از بخش‌های مختلف این مجموعه، به ضرورت تسریع در اتصال سامانه‌های سازمان‌های همجوار به سامانه جامع تجارت و تکمیل یکپارچه سازی سامانه‌ها و رفع مشکلات گزارش شده و تعیین تکلیف خودروهای وارداتی تأکید کرد.

دادستان تهران با اشاره به تعلل ۹ ساله در راه‌اندازی سامانه جامع تجارت گفت: تأخیر در تکمیل و رفع مشکلات گزارش شده از این سامانه به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. این سامانه باید حداکثر تا ۱۸ آبان امسال در حوزه واردات به طور آزمایشی در گمرک غرب تهران اجرا و سپس در سراسر کشور عملیاتی و راه‌اندازی شود.

وی با هشدار به دستگاه‌های اجرایی افزود: ۳۷ نهاد دارای تکلیف قانونی در این زمینه هستند و در صورت ادامه کم‌کاری، برای مدیران مربوطه پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.

در بازدید از پارکینگ خودروهای توقیفی، دادستان تهران از وجود ۲۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی خبر داد که به علت عدم ارزش‌گذاری و مشکلات ارزی شرکت‌های واردکننده، همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

وی دستور تشکیل کارگروه ویژه در دادستانی تهران برای رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد و خواستار بررسی تعهدات ارزی شرکت‌ها و رفع موانع ترخیص شد.

همچنین در بازدید از انبارهای شماره ۱۵ و ۱۶، صالحی بر لزوم رعایت استانداردهای نگهداری کالاهای دارویی و سلامت‌محور تأکید کرد و دستوراتی برای بهبود شرایط نگهداری این اقلام صادر کرد.

دادستان تهران ضمن بررسی وضع نگهداری کالاهای متروکه، قاچاق و وارداتی گفت: هرچه سریع‌تر این کالاها تعیین تکلیف شوند همچنین برای انباشت طولانی‌مدت برخی کالاها از سال‌های گذشته، دستوراتی برای تسهیل فرآیندهای اداری، رفع موانع قانونی و تسریع در ترخیص یا امحا کالاهای بدون مجوز صادر کرد.

دادستان تهران همچنین خواستار تشکیل تیمی متخصص، فعال و مسلط برای پشتیبانی فنی سامانه جامع تجارت شد و بر لزوم ارزیابی دقیق صلاحیت این تیم تأکید کرد.