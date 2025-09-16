دومین دور مسابقات موتوسواری «هارد اندرو» در مشگین شهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طلوعی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دومین دور مسابقات موتوسواری هارد اندرو (جایزه بزرگ) مشگین شهر به مدت سه روز در سه مرحله با استقبال پرشور مردم ورزش دوست برگزار شد. و هدف از برگزاری مسابقات موتورسواری هارد اندرو، به چالش کشیدن مهارت‌های موتورسواران در مسیرهای سخت و آفرود با موانع متعدد است تا توانایی آن‌ها در کنترل موتور و تحمل شرایط دشوار ارزیابی شود و رقابت‌ها در قالب مسابقه‌ای زمان‌بندی شده برای پایان دادن به یک مسیر مشخص در کمتر از زمان اعلام شده صورت می‌گیرد.

وی افزود: این مسابقات شامل مسیرهای طولانی و ناهموار است که نیازمند مهارت‌های فنی بالا و توانایی عبور از موانع مختلف است و مسیرهای هارد اندرو با موانع طبیعی و مصنوعی طراحی می‌شوند تا توانایی موتورسواران را در کنترل موتور در شرایط دشوار از طرف داوران سنجیده شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: این مسابقات که با شرکت ۱۰۰ موتورسوار از سراسر ایران برگزار شد، در مرحله اول که مرحله رکوردگیری یا تایم‌گیری بود ۶۴ موتورسوار توانستند به مرحله دوم دست یابند، مرحله دوم که به مراتب سخت‌تر از مرحله اول بود از پایین دست بستر خشک رودخانه خیاوچایی شروع شد و موتورسواران مسیر حدوداً ۲۰ کیلومتری رودخانه را تا بالای کوه گیر دولی پیمودند که از این ۶۴ نفر ۱۹ نفر توانستند به مرحله دوم صعود کنند.

طلوعی ادامه داد: ۱۹ نفر راه یافته به مرحله سوم این بار از ضلع غربی رودخانه مسابقات خود را شروع کردند که این مدت پیمایش موتور سواران حدوداً دو ساعت و نیم طول کشید که در پایان آقایان فرشاد رستمی از همدان اول، ابراهیم شاه محمدی از قزوین دوم شد و محمدرضا یوسفی از مشگین شهر توانست مقام سوم این دوره از مسابقات را از آن خود بکند.

لازم به ذکر است ۱۳ نفر برتر این رقابت‌ها به مسابقات سیتواسکای ترکیه در مهرماه برگزار خواهد شد اعزام می‌شوند.