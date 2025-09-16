جهش طلا به ۴ هزار دلار بعد از یک اصلاح قیمتی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته قیمت طلا بارها رکورد زده و همه نشانه‌ها حاکی از تداوم روند مثبت قیمت این فلز گران بها در ماه‌های باقی مانده از سال جاری است.

با این وجود اما معامله گران و کارشناسان بازار طلا بر این باورند که پیش از رسیدن قیمت طلا به سطح ۴ هزار دلاری شاهد یک دوره اصلاح قیمت خواهیم بود.

از جمله عوامل بالا برنده قیمت طلا در بازار جهانی در شرایط کنونی می‌توان به انتظارات موجود برای اجرای سیاست‌های پولی انبساطی در آمریکا و کاهش نرخ بهره دلار، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک در برخی نقاط جهان، نگرانی‌ها نسبت به استقلال بانک مرکزی آمریکا، در کنار تقاضای بالا برای خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی کشورهای جهان اشاره کرد که سرمایه گذاران را به سمت خرید طلا سوق داده است.

رنیشا گاینانی، کارشناس شرکت آگمونت در هند، بر این باور است که در بلند مدت همچنان شاهد روند افزایشی قیمت طلا خواهیم بود چرا که پیش بینی می‌شود تقاضا برای این فلز گران بها از سوی بانک‌های مرکزی کشورهای جهان در کنار ETFها همچنان با قدرت ادامه پیدا کند.

وی معتقد است که اما در کوتاه مدت و پیش از رسیدن به ۴۲۰۰ دلار در هر انس در سال ۲۰۲۶، طلا شاهد اصلاح ۵ تا ۶ درصدی قیمت خواهد بود.