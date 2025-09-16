محکومیت هفت میلیارد ریالی برای قاچاقچی سوخت در تاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن پور گفت: پرونده راننده کامیون باری حامل سه هزار لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: در این خودرو مخزن سوخت قاچاق جاسازی شده بود که شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام انتسابی، علاوه بر ضبط کالا و مخزن سوخت، متهم را به پرداخت هفت میلیارد و ۳۹۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد که بلافاصله حکم اجرا و جریمه وصول شد.

حسن پور با بیان پیامدهای زیانبار قاچاق بر چرخه اقتصاد کشور و از بین رفتن منابع ملی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف سوختی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.