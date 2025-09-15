زمین گیر شدن خودروهای شوتی حامل و فعال در قاچاق سوخت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان میناب در ادامه اجرای طرح‌های عملیاتی مقابله با قاچاق کالا و سوخت روز گذشته حین گشت زنی، پایش و تعقیب و مراقبت‌های لازم در حوزه استحفاظی تعداد ۲۲ دستگاه خودرو وانت نیسان فاقد پلاک و پلاک مخدوش حامل و فعال در قاچاق سوخت را شناسایی و در چند عملیات ضربتی و هماهنگ متوقف کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح تعداد ۲۲ نفر از عاملان فعال در قاچاق سوخت دستگیر و ضمن انتقال خودروها به یگان انتظامی، متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: در بازرسی از خودروهای توقیفی جمعاً ۳۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان تاکید کرد: طرح‌های عملیاتی مقابله و برخورد با خودروهای شوتی با جدیت بویژه در مناطق آلوده اجرا و با مجرمان و متخلفان با اقتدار و با جدیت برابر قانون برخورد می‌شود.