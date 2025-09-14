قاچاقچی سوخت در آبادان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار طهماسبی بیان کرد: پرونده قاچاقچی یک هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت نفتگاز به ارزش ۶۹۰ میلیون ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان آبادان رسیدگی شد.

معاون قضائی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه با بررسی محتوای پرونده تخلف را محرز اعلام و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد

به گفته طهماسبی، شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله حامل سوخت قاچاق از ارزش سوخت کشف شده بیشتر می‌باشد، ۶۹۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت کشف شده به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به پرداخت دو میلیارد و ۷۰ میلیون ریال محکوم و جریمه وصول شد.

وی افزود: مأموران پایگاه دریابانی شهرستان آبادان در بازرسی‌های خود و کشف سوخت به ظن قاچاق، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.