۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در کاشان کشف شد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با حمل و نگهداری سوخت به صورت غیر مجاز و خارج از شبکه قانونی توزیع، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از این خودرو پرداخته و موفق شدند ۳ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ارزش محموله سوخت کشف شده را بیش از یک میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی که ضمن تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.