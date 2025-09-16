قالیباف: قدرت، تنها ابزار مبارزه با سلطه و استعمار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف صبح امروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه) در آئین رونمایی از کتاب «استعمارشناسی ایرانی» که در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، اظهار کرد: شاید هیچ وقت به صورت ظاهری و رسمی استعمار در کشور ما به معنای سنتی نبود، اما همه ما در جای جای کشور و در دوره‌های مختلف، طعم تلخ توطئه و خیانت به کشور را دیدیم و چشیدیم.

وی گفت: درسی که می‌گیریم این است که داشتن قدرت در عین حال که مهم است، اما تنها ابزار مبارزه با سلطه و استعمار نیست و مسئله مهم‌تر تصمیم و اراده آگاهانه‌ای است که ملت‌ها باید در برابر سلطه بگیرند. هر وقت ملت ایران به صحنه آمدند، سلطه و استعمار دشمن را عقب زدند.

در حال تکمیل