حبس با اعمال شاقه به جرم توطئه برای ترور رئیس جمهور با «سحر و جادو»!

دو نفر در زامبیا به جرم توطئه برای ترور رئیس جمهور این کشور از طریق «سحر و جادو» به دو سال حبس محکوم شدند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دادگاهی در زامبیا دو نفر را به اتهام توطئه برای ترور هاکاینده هیچیلما، رئیس جمهور این کشور از طریق «سحر و جادو» مجرم اعلام و به دو سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرد.

این دو فرد که یکی زامبیایی و دیگری موزامبیکی است، هفته گذشته ذیل قانون جادوگری که در دوران استعمار تصویب شد، محکوم شدند. به گفته دادگاه، در وسایل آنها طلسم‌های مختلف از جمله یک «آفتاب‌پرست زنده»، دم یک حیوان و چندین بطری حاوی معجون کشف شد و ظاهراً قرار بود برای طلسم کردن هیچیلما مورد استفاده قرار گیرد.

قانون جادوگری زامبیا در سال ۱۹۱۴ تصویب شد و حداکثر مدت محکومیت برای آن سه سال در نظر گرفته شده است.

پلیس زامبیا گفته که این دو نفر را در هتلی در لوساکا، پایتخت این کشور بازداشت کرده است. بسیاری از باورهای سنتی در زامبیا در کنار مسیحیت به عنوان دین رسمی این کشور، به حیات خود ادامه داده‌اند. یافته‌های مطالعاتی در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که ۷۹ درصد مردم این کشور به جادوگری باور دارند.

