رشد ۲۰ درصدی تولید کفش

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت، در رادیو اقتصاد، با بیان اینکه صنعت کفش از ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات برخوردار است، گفت: بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار صادرات در این حوزه انجام شده و برای استمرار این روند، چابکی بیشتر در تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز در کمیتههای ارزی ضروری است.
محسن ترحمی همزمان با «روز ملی صنعت چرم و کفش» در برنامه «روزیِ نو» اظهار کرد: در مقایسه با سال ۱۴۰۲، این صنعت با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده و ظرفیت تولید انواع پاپوش به ۴۰۰ میلیون جفت کفش رسیده است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: محدودیتهای بانکی در ارائه تسهیلات و شرایط تورمی از مهمترین چالشهای پیشروی صنعت کفش به شمار میروند.
ترحمی خاطرنشان کرد: در آستانه بازگشایی مدارس، این صنعت رونقی کوچک خواهد یافت، اما بهدلیل مشکلات اقتصادی و کاهش توان خرید خانوار، این بازار همچنان چشمانتظار بهبود است.
مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک تأکید کرد: صنعت کفش باید مورد حمایت قرار گیرد تا واحدهای خرد بتوانند به مجموعههای بزرگ متصل شوند و در حوزه برندینگ، بازاریابی و فروش نقشآفرینی کنند.
وی یادآور شد: این صنعت گسترهای وسیع در سراسر کشور دارد و صنایع وابسته از دامداری و دباغی تا طراحی و دوخت، نقش مهمی در آن ایفا میکنند.
ترحمی با اشاره به ضریب بالای اشتغالآفرینی صنعت کفش گفت: با توجه به سرمایهبری پایین نسبت به سایر صنایع، امکان سرمایهگذاری در این بخش فراهم است و نوآوری میتواند موتور محرک توسعه آن باشد.
وی در پایان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی تأکید کرد: امیدواریم گشایشهایی در مسیر تولید و تجارت صنعت کفش کشور حاصل شود.
