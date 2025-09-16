فروش محصولات سواری و پیکاپ گروه بهمن در قالب مزایده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، بدین منظور بازدید از خودروهای مشمول مزایده از روز سهشنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ تا روز دوشنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۴ و در ساعات ۸ صبح تا ۱۵ در محل انبار خودروهای مزایدهای واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج (شهید لشگری) انجام خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه متقاضیان پس از بازدید از خودرو، میتوانند ضمن رویت قیمت پایه هر خودرو در سامانه auction.bahman.ir که بر اساس قیمت کارشناسی تعیین شده است، قیمت پیشنهادی خود در مزایده را در سایت اعلام شده ثبت کرده و پس از پایان مهلت مزایده، نتایج اعلام شده و خودرو به بالاترین قیمت به فروش خواهد رسید. زمان اعلام قیمت نیز از ساعت ۸ صبح روز سهشنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ لغایت ساعت ۲۰ روز دوشنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۴ امکانپذیر است.
خودروهای عرضهشده در این مزایده شامل مدلهای متنوعی از محصولات گروه بهمن و شرکای تجاری آن است که شامل فیدلیتی الیت، فیدلیتی پرایم، دیگنیتی پرایم، مزدا ۳، پیکاپ G9، ریسپکت، هونگچی H5، هونگچی EQM5، اینرودز، کاپ را ۲ و کاپ را U است.
این مزایده فرصتی برای علاقهمندان به خرید خودرو از برندهای مختلف با شرایط ویژه محسوب میشود تا از امکان خرید رقابتی و شفاف بهرهمند شوند.
