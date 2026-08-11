متهم فروش غیرقانونی واحدهای مسکونی در جنوب تهران بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته مقام‌های قضایی ری، این فرد پس از مدتی متواری بودن، با پیگیری پلیس آگاهی شهرستان ری شناسایی و بازداشت شده است.

مقام‌های مسئول درباره تعداد دقیق افرادی که گفته می‌شود، از این پرونده متضرر شده‌اند یا میزان خسارت احتمالی آنها جزئیات بیشتری منتشر نکرده‌اند.

پرونده همچنان در حال رسیدگی است

بر اساس اعلام مسئولین قضایی در ری، متهم پس از دستگیری به مرجع قضایی کهریزک تحویل داده شده و پرونده برای بررسی ابعاد موضوع و مشخص شدن حقوق احتمالی تضییع‌شده شهروندان در حال رسیدگی است.

اتهام مطرح‌شده علیه این فرد همچنان در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد و جزئیات نهایی پرونده پس از طی مراحل قانونی مشخص خواهد شد.

محمد علیمحمدی، رئیس دادگستری کهریزک، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی، از اقدامات پلیس آگاهی شهرستان ری برای شناسایی و دستگیری این فرد تقدیر کرده است.

او همچنین بر برخورد قانونی با متخلفان و پیگیری موضوع با هدف احقاق حقوق شهروندان تأکید کرده است.

فروش واحدهای مسکونی به چندین شهروند

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مقام‌های قضایی کهریزک، موضوع پرونده به فروش واحدهای مسکونی به تعداد زیادی از شهروندان در کهریزک و باقرشهر مربوط است.

با این حال، تاکنون جزئیات بیشتری درباره نحوه فروش این واحدها، تعداد دقیق خریداران، وضعیت حقوقی املاک و میزان خسارت احتمالی اعلام نشده است.

رسیدگی به پرونده ادامه دارد و مشخص شدن ابعاد دقیق آن به نتایج تحقیقات و تصمیم مرجع قضایی بستگی خواهد داشت.