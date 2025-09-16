به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی پیش از ظهر سهشنبه در نشست مشترک با هیئت سرمایهگذاری چین با اشاره به ظرفیتهای متنوع همدان اظهار کرد: استان همدان با برخورداری از ۳۲ معدن فعال، تولید محصولات کشاورزی باکیفیت و قابلیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بستر مناسبی برای سرمایهگذاری در حوزههای معدنی، کشاورزی و گردشگری دارد.
وی با اعلام حمایت کامل استانداری از طرحهای سرمایهگذاری منطبق با مزیتهای منطقهای تصریح کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند در کوتاهترین زمان مجوزها را صادر کرده، زمین موردنیاز را واگذار و زیرساختهای لازم را تأمین کنند.
استاندار همدان عنوان کرد: به عنوان نماینده عالی دولت در استان، همراه با معاونان و مدیران تا رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران در کنار آنان خواهم بود.
در ادامه این نشست، موضوعات مربوط به صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی، تخصیص زمین در شهرکهای صنعتی، ثبت شرکتها و هماهنگیهای بیندستگاهی بررسی و مقرر شد روند اجرایی طرحها در قالب تفاهمنامه مشترک پیگیری شود.
