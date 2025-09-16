  1. استانها
  2. همدان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

استاندار همدان: شخصاً تا رفع موانع سرمایه‌گذاران پای کار هستم

همدان- استاندار همدان با تأکید بر حمایت کامل از طرح‌های سرمایه‌گذاری گفت: شخصاً تا رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران پای کار هستم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست مشترک با هیئت سرمایه‌گذاری چین با اشاره به ظرفیت‌های متنوع همدان اظهار کرد: استان همدان با برخورداری از ۳۲ معدن فعال، تولید محصولات کشاورزی باکیفیت و قابلیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معدنی، کشاورزی و گردشگری دارد.

وی با اعلام حمایت کامل استانداری از طرح‌های سرمایه‌گذاری منطبق با مزیت‌های منطقه‌ای تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در کوتاه‌ترین زمان مجوزها را صادر کرده، زمین موردنیاز را واگذار و زیرساخت‌های لازم را تأمین کنند.

استاندار همدان عنوان کرد: به عنوان نماینده عالی دولت در استان، همراه با معاونان و مدیران تا رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در کنار آنان خواهم بود.

در ادامه این نشست، موضوعات مربوط به صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، تخصیص زمین در شهرک‌های صنعتی، ثبت شرکت‌ها و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی بررسی و مقرر شد روند اجرایی طرح‌ها در قالب تفاهم‌نامه مشترک پیگیری شود.

