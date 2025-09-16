تبدیل وضعیت ایثارگران چهارمحال و بختیاری سامان یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رضایی ظهر سه‌شنبه در حاشیه میز خدمت ایثارگران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این دومین سفر استانی ما است که پس از وقفه‌ای کوتاه به دلیل حملات رژیم صهیونیستی، با پیگیری‌های دکتر رحیمی‌نسب و آقای سلیمانی مجدداً از سر گرفته شد و هدف اصلی این سفرها، رسیدگی به وضعیت شغلی و استخدامی ایثارگران در شرکت‌های دولتی است.

وی با اشاره به مسائل مطرح‌شده در این میز خدمت افزود: مباحثی چون تبدیل وضعیت، تثبیت شغلی و جابه‌جایی نیروهای ایثارگر از جمله موضوعات اصلی این نشست بود که قانون‌گذار ظرفیت‌های مناسبی برای این عزیزان در نظر گرفته، اما برخی موانع اداری هنوز مانع اجرای کامل آن شده‌اند که از مدیران خواسته‌ایم برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

مشاور امور ایثارگران در شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: چهارمحال و بختیاری پیشتاز در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران بوده و وضعیت استخدامی جمع زیادی از نیروهای مشمول، با حمایت مدیرعامل و مسئولان، سامان یافته و احکامشان صادر شده است.

رضایی همچنین به مطالبه استخدام فرزندان ایثارگران اشاره کرد و افزود: اگرچه آئین‌نامه خاصی برای جذب این عزیزان وجود ندارد، اما در آزمون‌های وزارت نیرو ظرفیت‌هایی برای آن‌ها پیش‌بینی شده است همچنین بخشنامه‌های اخیر نیز توانسته‌اند بخش زیادی از مشکلات تبدیل وضعیت را مرتفع سازند.

مشاور امور ایثارگران در شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان خاطرنشان کرد: امروز در چهارمحال و بختیاری شاهد کمترین میزان مراجعه بودیم که نشان‌دهنده عملکرد صحیح و متعهدانه این مجموعه است.