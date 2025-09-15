به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گل‌آرایی مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه (س)، شامگاه دوشنبه با حضور خادمان بارگاه منور کریمه اهل‌بیت (س) و جمعی از زائران در حرم مطهر برگزار شد.

در این آئین، ضریح مطهر با دسته‌های گل تزئین و فضای حرم نورانی‌تر شد تا آئین‌های مرتبط با سالروز ورود حضرت به قم به شکل رسمی آغاز شود.

این مراسم معنوی با مدیحه‌سرایی ذاکران اهل‌بیت (ع) در وصف مقام حضرت فاطمه معصومه (س) همراه بود. خادمان آستان مقدس نیز در حالی که شاخه‌های گل در دست داشتند، در جوار ضریح مطهر بانوی کرامت حاضر شدند و نسبت به مقام والای دختر امام موسی بن جعفر (ع) ادای احترام کردند.

۲۳ ربیع‌الاول که به عنوان «روز قم» نامگذاری شده است، یادآور ورود تاریخی حضرت فاطمه معصومه (س) به این شهر در سال ۲۰۱ هجری قمری است.

به همین مناسبت، هر ساله ویژه‌برنامه‌های متعددی از سوی حرم مطهر حضرت معصومه (س) و همچنین شهرداری قم به‌عنوان دبیرخانه روز قم برگزار می‌شود.

این برنامه‌ها شامل آئین‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی است که در ایام منتهی به سالروز ورود کریمه اهل‌بیت (س) در سطح شهر قم اجرا خواهد شد.