ثبت ۳ اثر طبیعی جدید گلستان در فهرست آثار ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عمرانی‌رکاوندی در خصوص ثبت ملی آثار گلستان اظهار کرد: در جلسه شورای ملی ثبت آثار طبیعی کشور که در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در محل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، سه اثر طبیعی استان گلستان به فهرست آثار ملی طبیعی کشور افزوده شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان گلستان گفت: این آثار شامل چشمه دیوانه روستای کرنگ کفتر شهرستان گالیکش، مرداب نیلکوه شهرستان گالیکش و قله گاوکشان شهرستان گرگان به‌عنوان مرتفع‌ترین قله استان هستند.

وی افزود: با ثبت این سه اثر طبیعی، تعداد آثار ملی طبیعی استان به ۴۹ اثر رسید و مجموع کل آثار ثبتی استان گلستان به هزار و ۳۷ اثر ارتقا یافت.

عمرانی‌رکاوندی تأکید کرد: ثبت آثار طبیعی علاوه بر حفظ و نگهداری سرمایه‌های ارزشمند طبیعی، نقش مهمی در توسعه گردشگری پایدار و جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد و موجب معرفی ظرفیت‌های بکر و کم‌نظیر استان به جامعه ملی و بین‌المللی می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: استان گلستان با داشتن تنوع زیستی فراوان و چشم‌اندازهای طبیعی بی‌نظیر، ظرفیت ویژه‌ای در زمینه گردشگری طبیعت‌محور دارد و ثبت ملی این آثار می‌تواند به تقویت هویت طبیعی استان کمک کند.

معاون میراث‌فرهنگی استان گلستان همچنین خاطرنشان کرد: این اداره‌کل همواره در تلاش است تا علاوه بر ثبت آثار جدید، حفاظت و مرمت آثار ثبت‌شده را نیز به‌صورت مستمر انجام دهد تا این سرمایه‌های ملی برای نسل‌های آینده حفظ شوند.