  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

ثبت ۳ اثر طبیعی جدید گلستان در فهرست آثار ملی

ثبت ۳ اثر طبیعی جدید گلستان در فهرست آثار ملی

گرگان-معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان گفت: سه اثر طبیعی جدید استان در جلسه شورای ملی ثبت آثار طبیعی کشور به ثبت ملی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عمرانی‌رکاوندی در خصوص ثبت ملی آثار گلستان اظهار کرد: در جلسه شورای ملی ثبت آثار طبیعی کشور که در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در محل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، سه اثر طبیعی استان گلستان به فهرست آثار ملی طبیعی کشور افزوده شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان گلستان گفت: این آثار شامل چشمه دیوانه روستای کرنگ کفتر شهرستان گالیکش، مرداب نیلکوه شهرستان گالیکش و قله گاوکشان شهرستان گرگان به‌عنوان مرتفع‌ترین قله استان هستند.

وی افزود: با ثبت این سه اثر طبیعی، تعداد آثار ملی طبیعی استان به ۴۹ اثر رسید و مجموع کل آثار ثبتی استان گلستان به هزار و ۳۷ اثر ارتقا یافت.

عمرانی‌رکاوندی تأکید کرد: ثبت آثار طبیعی علاوه بر حفظ و نگهداری سرمایه‌های ارزشمند طبیعی، نقش مهمی در توسعه گردشگری پایدار و جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد و موجب معرفی ظرفیت‌های بکر و کم‌نظیر استان به جامعه ملی و بین‌المللی می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: استان گلستان با داشتن تنوع زیستی فراوان و چشم‌اندازهای طبیعی بی‌نظیر، ظرفیت ویژه‌ای در زمینه گردشگری طبیعت‌محور دارد و ثبت ملی این آثار می‌تواند به تقویت هویت طبیعی استان کمک کند.

معاون میراث‌فرهنگی استان گلستان همچنین خاطرنشان کرد: این اداره‌کل همواره در تلاش است تا علاوه بر ثبت آثار جدید، حفاظت و مرمت آثار ثبت‌شده را نیز به‌صورت مستمر انجام دهد تا این سرمایه‌های ملی برای نسل‌های آینده حفظ شوند.

کد خبر 6591666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها