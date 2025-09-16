به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد جوادی در سخنانی از تدوین طرح احیا و ساماندهی رودخانههای شهر خرمآباد خبر داد.
وی گفت: این طرح که با رویکرد معماری منظر و حفظ ارزشهای تاریخی و گردشگری تدوین شده است، باهدف آمادگی برای ثبت جهانی درهها و رودخانههای خرمآباد در فهرست میراث جهانی یونسکو در دست اقدام است.
مدیر دفتر مهندسی رودخانههای شرکت آب منطقهای لرستان، افزود: این اقدام جایگاه خرمآباد را در سطح بینالمللی ارتقا داده و شرکت آب منطقهای را متعهد به اجرای یک برنامه مدیریت یکپارچه و علمی میکند.
جوادی، تصریح کرد: این پروژه تنها یک اقدام حفاظتی نیست، بلکه ترکیبی از مهندسی رودخانه، مدیریت اکوسیستم، حفاظت از میراث تاریخی و توسعه پایدار شهری است. در چارچوب الزامات یونسکو، مدیریت سیلاب با رویکرد طبیعتمحور، ارتقای ایمنی شهری و همچنین احیای اکولوژیکی رودخانه همزمان با صیانت از آثار تاریخی دنبال میشود.
وی عنوان کرد: همچنین این طرح برای ارزیابی علمی شاخصهای کیفیت آب و تنوع زیستی، نظام پایش و گزارشدهی مستمر (SDSS) طراحی خواهد شد. این طرح سهفازی که شامل فاز مطالعات، اجرا و بهرهبرداری است، فرصت مناسبی برای تقویت گردشگری پایدار و اقتصاد محلی فراهم میکند.
جوادی، تأکید کرد: با همراهی و حمایت استانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و همکاری دستگاههای ذیربط، این مسیر را بهگونهای پیش خواهیم برد که هم پاسخگوی تعهدات بینالمللی ایران باشیم و هم آیندهای پایدارتر برای شهروندان خرمآباد رقم بزنیم.
