افتتاح ۳۳ پروژه اقتصادی در هرسین با اعتباری ۱۱۰ میلیارد تومانی

جهانبخش حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته دولت سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۳ پروژه و طرح اقتصادی در حوزههای مختلف عمرانی، کشاورزی، آموزشی و خدماتی در شهرستان هرسین افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی افزود: برای اجرای این پروژهها اعتباری قریب به ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است که بخش عمده آن از محل اعتبارات ملی و استانی و بخشی نیز با مشارکت بخش خصوصی تأمین گردیده است. این امر نشاندهنده اهتمام دولت در رفع نیازهای اساسی مردم و حرکت در مسیر رشد و پیشرفت همهجانبه شهرستان هرسین است.
فرماندار هرسین با بیان اینکه پروژههای هفته دولت امسال نقش مهمی در ارتقای سطح معیشت و رفاه اجتماعی مردم دارند، گفت: بهرهبرداری از این طرحها علاوه بر ایجاد زمینههای اشتغال پایدار، موجب افزایش شاخصهای خدماترسانی و توسعه زیرساختهای شهری و روستایی در شهرستان شده است.
حیدری تصریح کرد: افتتاح این پروژهها در شرایطی صورت میگیرد که دولت در حوزههای مختلف با محدودیتهای مالی روبهرو بوده اما با مدیریت جهادی و همراهی دستگاههای اجرایی توانسته گامهای ارزشمندی در جهت توسعه شهرستان هرسین بردارد.
وی خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصتی برای بازخوانی تلاشهای انجامشده در مسیر خدمترسانی به مردم و همچنین تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان رجایی و باهنر است و امروز شاهدیم که در سایه همین روحیه خدمتگزاری، شهرستان هرسین شاهد افتتاح طرحهای بزرگی با رویکرد اقتصادی و اجتماعی است.
فرماندار هرسین در پایان با تقدیر از تلاشهای مدیران دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مجموعههای مردمنهاد در تحقق این پروژهها گفت: با بهرهبرداری از این طرحها، بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذاران و اجرای برنامههای توسعهای در سالهای آتی فراهم خواهد شد و امید است این اقدامات زمینهساز رشد و پیشرفت هر چه بیشتر شهرستان باشد.
