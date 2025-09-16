نجات ۹ شهروند از آتش سوزی مهیب در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: در عملیاتی سریع و جانانه، آتش نشانان مشهدی موفق شدند ۹ نفر را از میان شعله‌های آتش در یک ساختمان مسکونی نجات دهند.

مدیر روابط عمومی آتش نشانی مشهد بیان کرد: این آتش سوزی در یک ساختمان سه طبقه واقع در خیابان صاحب الزمان، شهرک طرق مشهد رخ داد.

وی بیان کرد: خوشبختانه با تلاش و سرعت عمل آتش نشانان، حریق به سایر واحدهای ساختمان سرایت نکرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد.

باخدا در ادامه گفت: دو نفر از نجات‌یافتگان به دلیل استنشاق دود (دودگرفتگی) برای مداوا و بررسی‌های بیشتر به مراکز درمانی منتقل شدند که حال آنان رو به بهبود است.